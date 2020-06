Las palabras de Guti sobre el taconazo de Benzema: "Magia, amigo. ¡Brutal!"

El francés Karim Benzema, que con un genial taconazo asistió a Casemiro para el gol de la victoria del Real Madrid ante el Espanyol, aseguró que, más que un recurso, él ve "el fútbol así".

"Eso para mí es fútbol. Me salen cosas, yo veo el fútbol así", dijo el delantero francés en declaraciones a Movistar LaLiga. Benzema admitió que fue "una jugada buena", pero lo más importante es que acabó en gol.

"La asistencia está bien, pero Casemiro la mete bien y son tres puntos para nosotros en un partido importante. Estos son partidos difíciles fuera de casa y al final ganamos, estamos muy contentos", insistió.

Benzema comentó que no vio a Casemiro, pero que sabía que iba a venir a su espalda en la acción determinante del partido. "Esta victoria es muy importante (después del empate del Barça en Vigo). No te voy a decir que no miramos al Barcelona, claro, pero estamos focalizados, centrados en nuestra Liga, faltan pocos partidos y cada uno es una final para nosotros. Entonces hoy (conseguirmos) tres puntos y a casa", comentó.

La respuesta de Guti

Tras el gol de Benzema, muchas miradas se dirigieron a otra jugada histórica de José María Gutiérrez, ‘Guti’. El madrileño dio dos taconazos para recordar, uno a Zidane contra el Sevilla y otro al propio Benzema contra el Deportivo. Este último es el que más se parece.

El exfutbolista y entrenador comentó en las redes sociales el gol de Benzema con una imagen de su taconazo frente al Depor: “Benzema, magia amigo. Brutal”.

Guti compartió en twitter la opinión del comentarista Carlos Martínez que había subido un usuario a las redes. “El taconazo de Benzema es bueno, pero el de Guti en Riazor al propio Karim fue superlativo por lo sorprendente de la acción cuando encaraba a portería. Eso sí, ambos dos, grandes peloteros”, dijo.

