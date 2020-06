Nick Kyrgios vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, el tenista australiano ha tenido un encontronazo con Boris Becker por criticar a un compañero, el alemán Alexander Zverev.

Kyrgios fue muy contundente al criticar que Zverev acudiese a una fiesta tras el Adria Tour -torneo benéfico que organizó Djokovic y por el que contrajo el coronavirus-.

"He visto muchas cosas polémicas que han ocurrido en todo el mundo pero una de las que me ha llamado la atención ha sido ver de fiesta a Sascha Zverev. ¿Otra vez tío, otra vez?. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo?", preguntaba el australiano en sus redes.

"No me gustan las ratas"

La respuesta de Boris Becker, extenista y actual máximo responsable del equipo alemán en la Copa Davis, no tardó en llegar. "No me gustan las ratas. Cualquiera que regañe a un deportista no es amigo mío. Mírate al espejo y piensa que eres mejor que nosotros", escribió en redes sociales.

"Por Dios Boris. No trato de competir ni de mandar a nadie debajo del autobús. Estamos ante una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que hizo lo denunciaré. Es tan simple como eso. ¿Rata? ¿Por responsabilizar a alguien? Extraña manera de pensar, campeón", respondió Kyrgios.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.