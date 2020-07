Griezmann está triste y decepcionado con Quique Setién

Antoine Griezmann es sin duda uno de los nombres propios que ha dejado la resaca del empate a dos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El galo fue suplente de nuevo y además Quique Setién le hizo saltar al terreno de juego en el minuto 90.

🔥🔉"M\'HA FALTAT AL RESPECTE"



- "Griezmann pensa que amb la decisió d\'ahir no se\'l va tractar com es mereix"



- "Creu que per actitud no pot ser perquè és dels que posa més ganes als entrenaments."



- "Vol revertir la situació."#QuèThiJugues!#FCBlive pic.twitter.com/HmVu2zIore — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) July 1, 2020

La situación del extremo francés fue tratada este miércoles en 'Què T'hi Jugues!', donde Adriá Albets contó que Griezmann abandonó el Camp Nou "muy decepcionado y triste por la decisión de Quique Setién".

Además, "Griezmann considera que la decisión no puede ser por falta de ganas y actitud, ya que es de los que más se esfuerza en los entrenamientos".

No obstante, pese al complicado momento que atraviesa el ex del Atlético, intentará revertir la situación y no se plantea irse del Barça, ya que como él, muchos opinan que Setién no seguirá la próxima temporada como primer entrenador".

Como prueba del enfado de Griezmann no hay más que ver el comentario que ha realizado su padre esta mañana en Instagram. "Para tener esta conversación debes tener las llaves del camión, y no es el caso, tú solo eres pasajero", comentó después de que Setién dijera que tenía intención de hablar con el galo aunque aseguró que "no le pediría disculpas".