Cuidado con tu contraseña: comprueba el tiempo que necesitan los piratas informáticos para hacerse con ella

¿Eres de esas personas que utiliza una misma contraseña para acceder a todos los servicios a los que estás suscrito? En caso afirmativo, te recomendamos que dejes de hacerlo y que apuestes por claves complejas, únicas y privadas para cada uno de estas plataformas. De esta manera, y a pesar de que pueda parecer un proceso largo y tedioso, evitarás que terceras personas puedan hacerse con el control de tus cuentas.

Y es que, en caso de que utilicemos una misma contraseña para todo, o recurramos a una demasiado sencilla, estaremos abriendo las puertas de nuestra vida a cualquier ciberdelincuente. Los métodos de los piratas informáticos son cada vez más sofisticados y, cualquier paso en falso, puede permitirles el acceso a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas en distintas plataformas e incluso a nuestras cuentas bancarias. Por esa misma razón, y antes de crear una nueva contraseña, te recomendamos que te lo pienses dos veces.

Comprueba el tiempo que necesitan los piratas informáticos para hacerse con tu contraseña

¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo necesitarían los piratas informáticos para hacerse con tu contraseña? En Internet podrás encontrar varias herramientas como How secure is my password? o Kaspersky Password Checker que podrás descubrir el tiempo que necesitaría un programa informático para decodificar y hackear tu contraseña. Gracias a esta plataforma, que no compartirá tu contraseña con terceras personas, podrás descubrir que poner tu nombre o tu fecha de nacimiento como contraseña no es una buena idea.

Tras escribir tu nombre o tu fecha de nacimiento, la plataforma te dirá que un ordenador podrá adivinar tu clave de forma instantánea. Sin embargo, y si vamos añadiendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, la cosa cambia. Cuantos más elementos incluyamos en la misma, más complicado será para el ordenador decodificarla.

Consejos para crear una contraseña segura: recurre a claves de más de 12 dígitos con variedad de caracteres

Para proteger tu cuenta con una buena contraseña, la firma especializada en seguridad Keeper recomienda usar claves de más de 12 dígitos que destaquen por una variedad de caracteres. Es decir, tu nueva contraseña debería contar con letras mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo especial como, por ejemplo, un guion o un signo de exclamación. Gracias a ello, los piratas informáticos tendrán más dificultades para acceder a tu cuenta puesto que no sigues un patrón lógico de actuación.

Receta para crear una #contraseña segura:

☑Supera los 8 caracteres mínimos

☑Combina letras mayúsculas y minúsculas (L,X,o,p,), signos (#, @,?) y números (1,5,3).

☑Nada de fechas de cumpleaños, boda, etc

☑No utilices contraseñas que ya uses en algún otro servicio de Internet pic.twitter.com/NeWFacttnk — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 1, 2020

Al mismo tiempo, la firma especializada en ciberseguridad también recomienda no utilizar ninguna de las contraseñas más comunes ni aquellas palabras que aparezcan en el diccionario. Si no se te ocurre ninguna clave, en Internet podrás encontrar gestores de contraseñas que te ayudarán a obtener la tuya. Desde Google Chrome hasta otras plataformas como 1Password o LastPass, entre otras.