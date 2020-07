La vecina que troleó a Vox colgando una bandera arcoiris justo encima de su sede: "Hay que respetarse"

Zara tiene 44 años, es de Huelva y trabaja como psicóloga en una organización del tercer sector que atiende a personas inmigrantes. También es militante de Podemos y alguna vez ha completado listas de Adelante Andalucía. Como miles de personas de toda España, además, tiene una bandera arcoiris colgada en el balcón. Pero su historia se ha viralizado esta semana porque sus vecinos de abajo no son unos vecinos cualesquiera. En la planta baja de su edificio, situado en la calle Rábida de la capital onubense, está la sede local de Vox.

"Hace unos meses pensé que tenía que aprovechar la situación estratégica de mi balcón, colgué una bandera feminista y me hice una foto que yo misma difundí", explica por teléfono. "Pero esta vez no he sido y, de hecho, la noticia me ha pillado en una mañana de mucho trabajo. He visto que lo han sacado varios medios y que lo ha retuiteado Teresa Rodríguez".

La imagen, captada por algún vecino, ha generado multitud de reacciones positivas en Twitter, una red social en la que el troleo siempre cotiza al alza. Pero Zara asegura que su intención no era trolear: "Lo que representa esa bandera no pertenece a una ideología concreta. Amar a quien tú quieras es un derecho básico y deberíamos defenderlo todos. Si se sienten troleados, se lo tendrán que mirar porque la sociedad es diversa. Así es la democracia. Hay que respetarse".

Su objetivo no es generar confrontación. De hecho, asegura conocer "desde hace muchos años" al candidato de Vox en Huelva ("hemos coincidido en bares, en la calle y hasta en una boda") y detalla que "como vecinos no dan ningún problema". Es más, cuando se le ha caído algo tendiendo, ha bajado a por ello sin problema.

Un gran aplauso para quien haya colgado la bandera LGTBI en su balcón que se encuentra sobre la sede de Vox en Huelva 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 pic.twitter.com/tSAI7xo0jQ — 🌹Tois/❤️ (@tois_gi) July 1, 2020

Pero esta psicóloga onubense reconoce que, por su trabajo, se siente muy comprometida con "la interculturalidad, la conviviencia y la cohesión social". También tiene una historia familiar que, posiblemente, le haya llevado a ser como es.

"Antes de la Guerra Civil mataron a un hermano de mi abuelo paterno por ser republicano. Y a otro, enfermo de tuberculosis, fueron a verle dos falangistas y le dijeron que cuando se pusiera bueno le matarían. Pero murió antes... Pienso que esa historia me ha hecho adoptar ciertas actitudes en la vida", explica.

"Otra abuela, en cambio, era falangista. De hecho ya hay gente de mi familia que me ha dicho que vaya con cuidado, a ver si lo de la bandera me puede traer problemas... Supongo que sigue habiendo cierto miedo en la sociedad".