Sandra Barneda: "Ojalá 'La isla de las tentaciones' se consolide y se abra a un abanico más diverso"

Sandra Barneda se va dos meses a República Dominicana. No lo hace por placer, aunque el entorno paradisiaco invite a unas vacaciones. La periodista empieza una nueva andadura profesional como presentadora principal de 'La isla de las tentaciones'. Grabarán allí la segunda y la tercera temporada del tirón y antes de marcharse ha compadecido ante los medios de comunicación para dar las claves del regreso del formato revelación de Telecinco.

"El reto es que 'La isla de las tentaciones' se consolide. Son 65 ediciones en el mundo y cada vez se suman más países", ha explicado Barneda en una rueda de prensa virtual que ha celebrado la cadena este jueves 2 de julio. "La vida, en general, no la podemos controlar, pero el amor menos. Podemos evolucionar y podemos aprender, y esto es parte de la magia de este formato. Hay que seguir en esa línea para que 'La isla de las tentaciones' se convierta en el reality estrella de Mediaset".

Además, la presentadora ha asegurado que nunca participaría en este programa, uno que, según ella, no está hecho para cobardes: "Los que van son unos valientes y nos ofrecen un escenario ideal para los que somos más cobardes y no queremos ponernos a prueba. Eso sí, viendo el programa podemos sincerarnos más con nuestras parejas".

"Estoy acostumbrada a las comparaciones"

Sandra Barneda cogerá el testigo de Mónica Naranjo que, tras el éxito de la primera temporada, decidió no continuar al frente del programa. En este sentido, la presentadora sabe que habrá comparaciones, pero no le preocupan: "Estoy acostumbrada a las comparaciones. No es la primera vez. Es normal compararnos, pero al final cada una impregna su energía. Ni Mónica es como yo ni yo seria jamás como Mónica. Ella lo hizo fantástico en la primera edición y yo espero hacerlo fantástico en las que vienen".

La presentadora también ha desvelado que ha hablado con la cantante sobre este nuevo desafío. "Me dijo: 'No hay otra persona que lo pueda hacer como tú'. Durante el confinamiento nos hemos recomendado hasta documentales. Hay muy buen rollo con Mónica".

El casting: famosos y heterosexuales

Una de las claves del éxito de 'La isla de las tentaciones 1' fue el casting y la productora, Cuarzo Producciones, ha querido seguir la misma fórmula. En las nuevas temporadas habrá parejas conocidas y parejas anónimas, cada una con un grado de relación distinto. "Tienen muchas ganas. No los conozco personalmente, pero tengo ganas de verlos en situación y ver lo que va a ocurrir en la isla", ha señalado Sandra al respecto.

Lo que sí que ha confirmado la presentadora es que en la segunda y en la tercera temporada se volverá a apostar por parejas heterosexuales. "Es un formato muy joven. Ojalá 'La isla de las tentaciones' se consolide en España y se abra a un abanico mucho más diverso", ha dicho.