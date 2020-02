Mónica Naranjo dice en 'La isla de las tentaciones' lo que toda España piensa

Telecinco emitió este jueves el penúltimo programa de 'La isla de las tentaciones', el reality revelación de la temporada. Para la ocasión, los chicos y chicas que llegaron al programa para poner a prueba su amor tuvieron que hacer frente a la última noche de hogueras. Fue en la de las chicas cuando se vivió uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Y es que Andrea, una de las protagonistas del espacio, volvió a cuestionar las actitudes de su novio, a pesar de que ella ya había dado rienda suelta a su pasión bajo las sábanas con Óscar, uno de los solteros. "Ismael me decepciona, a veces intento no comerme mucho la cabeza porque lo que quiero es hablar con él y que me explique. Me siento traicionada y hay muchas de sus actitudes suyas que no son normales", dijo la joven después de ver unas imágenes.

Fue entonces cuando Mónica Naranjo, presentadora del programa, la cuestionó con estas palabras: "Andrea, permíteme pero hay algo que no entiendo. Quieres que él te dé explicaciones por un beso pero tú duermes con Óscar y te parece bien". Y así fue como la cantante terminó de meterse al público en el bolsillo:

MONICA NARANJO HUNDIENDO EN UN PROGRAMA A ANDREA OSEA Q FANTASIAAAAAAAAAAAA #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/NjSFqbtbik — LA PITONISA ADARISTA (@Gh1Coment) February 6, 2020

Mónica a Andrea: No se por qué te enfadas con Ismael si tu estás durmiendo con Óscar



Toda España:#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/BRzSTddpIJ — karen⚡🏳️‍🌈 (@kareen_rms) February 6, 2020

Creo que es hora de ir confirmando que no han podido elegir mejor presentadora que Mónica Naranjo



- Nos representa con sus gestos



- hatea a Fiama, Andrea y Fani



- da zascas sin despeinarse



Dueña y señora de españa



#LaIslaDeLasTentaciones9 — Mikel. (@teleespectador9) February 6, 2020

Mónica preguntándole a Andrea que cómo es que se siente traicionada por un beso cuando ella duerme(folla) con otro y no le parece mal... JAJAJAJA BOOOOOOMMM #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/etYE7AHblJ — JHON STEVEN (@imjhons) February 6, 2020

MÓNICA ME FALTAN MANOS PARA APLAUDIRTE Y DEMASIADO SUAVE HAS SIDO #LaIslaDeLasTentaciones9 — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) February 6, 2020

GRACIAS MÓNICA por protagonizar el zasca que deseaba toda España #LaIslaDeLasTentaciones9 — Charo (@CharoGomis) February 6, 2020