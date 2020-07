¿"Me la suda" o "me lo suda"?: Pérez Reverte y Anabel Alonso se enzarzan lingüisticamente en Twitter

El escritor Arturo Pérez Reverte y la actriz Anabel Alonso son dos de los tuiteros más seguidos de España y, debido a su tendencia a opinar sobre todo tipo de asuntos, también dos de los que más a menudo se ven envueltos en algún tipo de polémica, así que si deciden interacturar entre ellos, como ha pasado este viernes, es muy probable que el resultado sea un hilo del que saltan chispas.

Este viernes Pérez Reverte ha publicado un tuit en el que reflexionaba sobre una expresión un tanto malsonante, pero de uso generalizado en la sociedad española: "La frase 'me la suda', que escribo por primera vez en mi vida y no pronuncié jamás, es de una extraordinaria grosería. Pero dicha por una mujer (lo que ocurre cada vez con más frecuencia), es también absurda. En todo caso, sería "me lo suda" o "me las suda". O somos o no somos", ha escrito.

De entre las numerosas respuestas a su comentario ha destacado la de la actriz vizcaína, que no suele morderse la lengua en cuestiones políticas o de feminismo, y que ha tardado poco más de una hora en opinar al respecto: "A no ser que se refiera a la vagina, concha, almeja... femeninas todas. O a los senos o pechos, masculinos plurales ellos".

A no ser que se refiera a la vagina, concha, almeja...

femeninas todas.

O a los senos o pechos, masculinos plurales ellos. — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) July 3, 2020

La discusión lingüística no ha ido mucho más allá, pero Pérez Reverte ha querido aporvechar la ocasiónpara ridiculizar a Alonso por haberse tomado el tema tan en serio: "Le agradezco que se tome el tuiteo en serio y aporte útiles variantes léxicas. Es lo bueno de tuitearse con gente educada. Consigue usted, lo que no es nada fácil, que la expresión suene más grosera todavía".

Algo a lo que ella, jaleada por miles de seguidores, solo ha respondido con un conciso "Cuánto me alegro Reverte".