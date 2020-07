Cesc Fábregas, jugador del Mónaco, eligió a José Mourinho como el entrenador con el que mejor ha conectado en su carrera, por encima de Pep Guardiola y Arsene Wenger.

El centrocampista español, que pasó varias campañas a las órdenes del técnico portugués en el Chelsea, fue preguntado en el progama Match of the Day por su entrenador favorito y escogió a Mourinho. "He jugado con algunos de los mejores entrenadores, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia", aseguró Fábregas.

"Si tuviera que elegir uno o dos... Con Pep Gaurdiola jugué la clase de fútbol que amo en el Barcelona, lo mismo que con Arsene Wenger en el Arsenal, pero con José Mourinho en el Chelsea tuve un año muy especial. Es probablemente con el que he tenido una mejor conexión. La manera en la que jugaba con mi mente era increíble", explicó Fábregas. "Elegiría a Mourinho, Guardiola y Wenger, porque les debo mucho a todos", apuntó.