El timo de las mascarillas reutilizables llega a WhatsApp: si alguien te envía este mensaje, no lo compartas

La Policía Local de Cartagena ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos personales y los de tus contactos de WhatsApp. Todo ello a través de un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante los últimos meses, en el que se hacen pasar por la firma deportiva Adidas para regalarte una mascarilla reutilizable.

Aprovechando la situación actual, en la que la mascarilla es obligatoria en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia de dos metros para evitar un rebrote de la COVID-19 en nuestro país, los responsables de esta estafa contactan con nosotros a través de WhatsApp para ofrecernos una mascarilla reutilizable de la firma Adidas completamente gratis: "¿Ya te enteraste que Adidas nos está regalando máscaras faciales reutilizables?".

Así actúan los estafadores: se hacen pasar por Adidas para hacerse con tus datos

Para poder conseguir la mascarilla reutilizable de Adidas tan solo tendremos que dirigirnos a la dirección que nos ofrece el mensaje. Una vez allí, nos encontraremos con una página web, que emula a la de Adidas, en la que podemos ver la mascarilla que podremos llevarnos por contestar a preguntas de lo más simples: "¡Protéjete ya! Con mascarillas faciales Adidas. Regalamos máscara de protección a todos que la necesiten. Haz clic en 'inicio' y sigue las instrucciones" (sic).

Si has recibido este mensaje #NOPIQUES, @adidas_ES no está regalando mascarillas 😷. Es un nuevo caso de #phising pic.twitter.com/QEVycTGU43 — Policía Local CT (@PoliciaLocalCT) July 9, 2020

Tras pulsar sobre el botón de Inicio, la plataforma nos hará tres preguntas de lo más sencillas relacionadas con las mascarillas y la firma deportiva. Al contestarlas, los ciberdelincuentes nos pedirán que compartamos la oferta con nuestros contactos de WhatsApp "hasta que se llene la barra inferior". Una técnica mediante la que los responsables del ataque consiguen llegar a cada vez más usuarios para seguir haciéndose con sus datos personales.

Si alguien te ha enviado este mensaje, desconfía. / Cadena SER

Consejos para identificar promociones falsas: comprueba direcciones, faltas de ortografía y redes sociales

De esta manera, los ciberdelincuentes vuelven a hacerse pasar por Adidas para hacerse con nuestros datos personales. En el pasado, los estafadores se han hecho pasar por la firma deportiva para ofrecernos cheques regalo e incluso zapatillas gratis con motivo de su aniversario. Pero, como viene siendo habitual, no son promociones reales. Para salir de dudas, tan solo tienes que acudir a las cuentas oficiales de Adidas, donde verás que no se publicitan este tipo de promociones.

Por otro lado, y si quieres identificar que se trata de una estafa de una forma mucho más rápida y sencilla, tan solo tienes que fijarte en la URL de la promoción. Al pulsar sobre el enlace, los responsables de la oferta nos reenviarán a una página web que no tiene nada que ver con la de Adidas. En este tipo de casos, desconfía. Desconfía también si hay fallos ortográficos como los que has podido ver a lo largo del test, una serie de errores que no se cometerían en caso de que habláramos de una campaña oficial. En definitiva, y si te has encontrado un mensaje de estas características, ni caso.