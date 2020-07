China suspende la importación de gambas de Ecuador al detectar coronavirus en sus paquetes

China suspendió este viernes las importaciones de gambas blancas congeladas de tres empresas ecuatorianas que operan en el país asiático tras encontrar restos de coronavirus en su empaquetado, informó la Administración General de Aduanas. En un comunicado, ese departamento informó de que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de gambas de Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo y que "existe el riesgo" de que transmitan el virus.

El organismo pide además a las empresas ecuatorianas la "retirada inmediata" de sus gambas congeladas producidas después del 12 de marzo, y les exige que se las lleven de vuelta o las destruyan. Especifica que dieron positivo las pruebas realizadas a los envases exteriores, mientras que gambas y envases interiores dieron negativo. Asimismo, indica que el sistema de gestión de seguridad alimentaria de estas empresas no es el adecuado. "Con el fin de eliminar peligros escondidos y proteger la salud de la gente, anunciamos la suspensión de los requisitos necesarios para el registro de estas empresas en China, y se suspende la aceptación de sus productos", afirma el comunicado.

A principios de junio se detectó un rebrote del virus en un mercado mayorista de Pekín que, según los expertos locales, tendría su origen en Europa, aunque todavía se desconoce cómo habría llegado hasta allí. Hasta ahora ha trascendido que el virus se detectó en una tabla de cortar salmón pero, según los expertos, no hay pruebas de que los contagiados se infectaran por comer alimentos contaminados, incluyendo marisco. No obstante, el director del laboratorio de microbiología del centro nacional chino para la evaluación de riesgos de inocuidad alimentaria, Li Fengqin, aseguró en junio que, aunque "el virus no venga de los alimentos, es posible que su empaquetado sí estuviera contaminado".

China acumula cuatro días sin contagios por transmisión local, después de que este martes las autoridades sanitarias anunciaran que Pekín no había registrado ningún nuevo positivo por primera vez desde ese rebrote.

Ecuador lo cuestiona

Ecuador cuestionó que las cepas del SARS-CoV-2 hayan podido sobrevivir en camarón (gamba) blanco congelado exportado a China, después de que el país asiático suspendiera las importaciones tras haber encontrado restos de coronavirus en su empaquetado. El titular de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, aseguró en rueda de prensa que "no hay evidencia científica de que el virus se propague a través de los alimentos, y menos cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a -20ºC".

De acuerdo al ministro ecuatoriano, alrededor de 227.000 pruebas fueron realizadas a los contenedores que llegaban a China, y solo encontraron trazas de material genético propio del virus, lo que, explicó, significa que no puede propagarse. El Ministerio ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) explicó en un comunicado los protocolos de bioseguridad que se siguen en los productos de exportación para prevenir los riesgos relacionados con el contagio del virus y evitar cualquier medida de restricción de ingreso de los productos pesqueros ecuatorianos a mercados internacionales.

Recalca que en virtud de un acuerdo ministerial, se dispuso el fortalecimiento de "las acciones destinadas a la prevención y control de riesgos relacionados con el contagio del virus entre los trabajadores del sector y los productos que de ellos se derivan". Ese documento busca, además, evitar cualquier restricción al ingreso de los productos pesqueros ecuatorianos a mercados internacionales, tales como el camarón y el atún, especies de alta demandada en los países de Europa, China y Estados Unidos.