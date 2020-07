Zidane, sobre si al Real Madrid le ha beneficiado el parón: "La suerte ha sido volver a jugar"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la antesala del duelo que el Real Madrid afrontará ante el Granada Club de Fútbol que tendrá lugar a las 22.00 horas en el Nuevo Los Cármenes.

El galo ha querido dejar claro un mensaje de cara a sus aficionados: solo existe el partido ante el Granada. "Aquí no se trata de hacer ninguna cuenta, nosotros nos enfocamos solo en el partido de mañana. Nosotros solo pensamos en el partido de mañana", respondió cuando fue cuestionado por el hecho de que a los blancos les vale con sumar 5 de los 9 puntos que restan de Liga para ser campeones.

Sobre el hecho de que el Madrid haya hecho pleno de victorias tras el parón y le haya sacado seis puntos al Barça en este tramo, Zidane no quiso meterse en si les ha beneficiado o no esa pausa de tres meses. "La suerte ha sido volver a jugar, para todos. Para los jugadores y para los que ven el fútbol. La situación es la que tenemos hoy y nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo".

También fue preguntado por el juego del equipo y sobre si le molesta que se hable de que al equipo le falta gol y que los resultados vienen siendo cortos. "Ni me molesta ni me extraña, siempre tenemos el mismo debate. Nosotros tenemos la obligación de demostrar que somos buenos en cada partido, pero cada uno va a opinar del Real Madrid, es el club más importante de la historia y eso no va a cambiar nunca".

Por último rehusó hablar una vez más de la polémica arbitral y de los constantes comentarios que llegan desde Barcelona sobre este asunto. "Cada uno puede opinar, yo no me meto. Cada uno es libre de hablar. Nosotros hablamos en el campo y trabajamos para conseguir cosas importantes. Me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día, es lo que me interesa a mí".