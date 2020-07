Militao y Asensio se apuntan a la final de Mánchester

Zinedine Zidane ha querido dejar claro en rueda de prensa que para él solo existe en su mente un partido: el de este lunes ante el Granada. No obstante, sus aficionados, aunque piensan claramente en la opción del título de Liga, siempre dejan volar en algún momento su imaginación de cara a la Champions.

Máxime estos días tras conocerse que si el Real Madrid lograse remontar la eliminatoria ante el Manchester City, ya conocen cuál sería su ruta en Lisboa: primero ante la Juventus o el Lyon y luego en semifinales contra el que salga victorioso de las eliminatorias entre Barcelona y Nápoles y el Bayern y el Chelsea.

De cara a los planes de Zidane para ese siete de agosto en el Etihad Stadium, hay dos jugadores que en los últimos partidos se han ganado el derecho a ser incluidos entre los posibles seleccionados de cara a la alineación titular.

Uno de ellos, Eder Militao, ya era para muchos una opción clara para el once debido a la sanción de Sergio Ramos, no obstante, sus malos minutos en la segunda parte ante el Getafe hace poco más de una semana generaron bastantes dudas.

Unas dudas que han quedado disipadas después de que el brasileño cuajase unas buenas actuaciones ante el Athletic en San Mamés y ante el Deportivo Alavés en el Alfredo Di Stéfano. Salvo lesión o sorpresa, lo normal es que Militao actúe de inicio ante el equipo de Guardiola junto a Varane en el centro de la zaga.

Las variantes para el ataque

Situación bien distinta es la del ataque blanco. Exceptuando Karim Benzema, el cual tiene un sitio asegurado, el resto del ataque es una incógnita. Eden Hazard debería tener también hueco en el once, pero sus problemas físicos y el hecho de no haber rendido a gran nivel tras el parón, generan la posibilidad de que no parta de inicio.

El primer aspecto que deberá decidir Zidane es si apostará por un 4-3-3 o por un 4-4-2. En las últimas semanas el francés ha variado su esquema apostando en algunas ocasiones por Isco o incluso Fede Valverde junto a Kroos, Casemiro y Modric.

Ahí aparece la figura de Marco Asensio, el cual de no haberse producido el parón por el coronavirus se habría perdido por lesión el duelo ante el Manchester City. Al igual que Militao ha sido titular en los dos últimos partidos y ha dejado muy buenas sensaciones, llegando incluso a marcar ante el Deportivo Alavés.

El balear pugnará junto a Rodrygo, Vinicius, Isco, Lucas Vázquez y el mencionado Eden Hazard por dos puestos en el once titular. Menos la suplencia de Karim Benzema, cualquier cosa es posible a día de hoy de cara al ataque blanco.