La DGT publica un nuevo test de conducir: ¿eres capaz de acertar todas las preguntas?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido recientemente un nuevo test de conducir en su página web para poner a prueba los conocimientos de la sociedad española al volante. Una prueba, que consta de 15 preguntas, dirigida tanto a aquellas personas que quieren sacarse el carnet de conducir próximamente como a quienes quieran refrescar conceptos tras años sin enfrentarse a un reto de estas características.

Un reto especialmente útil durante estas fechas, ya que se esperan millones de desplazamientos en todo el país con motivo de la operación salida que arrancaba hace apenas unas semanas. Por todo ello, y si quieres descubrir si tienes la teoría lo suficientemente fresca antes de embarcarte en un viaje largo, tan solo tienes que acceder a la página web de la DGT y seleccionar uno de los test de conducir de los que dispone.

Enfréntate al último test de la DGT

Desde hace ya varios años, la Dirección General de Tráfico (DGT) publica una serie de test de conducir en su página web mediante los que podrás refrescar conceptos que podrías haber olvidado e incluso enfrentarte a escenarios hasta la fecha inéditos. Desde la normativa relacionada con el teléfono móvil hasta nuevas normas relacionadas con nuevos tipos de transporte como los patines eléctricos, por ejemplo.

En el test de julio, publicado hace apenas unos días, la DGT vuelve con nuevas preguntas relacionadas con peatones, drogas y medicamentos. También con los vehículos de transporte de mercancías e incluso con escenarios en el que nos pedirán una respuesta inmediata ante cualquier situación. ¿Estás preparado? A continuación te ofrecemos las diferentes preguntas y sus respectivas respuestas, para que puedas salir de dudas.

1. ¿A qué vehículos de transporte de mercancías prohíbe pasar esta señal?

A. A los de más de 3.500 kg. de M.M.A., solo cuando llevan carga.

B. A los de menos de 3.500 kg. de M.M.A.

C. A los de más de 3.500 kg. de M.M.A., con carga o sin carga.

2. Para adelantar al grupo de ciclistas, el vehículo rebasa la línea continua y ocupa el carril destinado a la circulación en sentido contrario; ¿es correcto su comportamiento?

A. Sí, y debe guardar una separación lateral de, al menos, 1,5 metros

B. Solo es correcto si no existe una señal vertical que prohíba adelantar.

C. No, porque en este tramo de vía está prohibido el adelantamiento.

3. Si sufre una avería y tiene que salir de su vehículo, ¿en cuál de los siguientes casos debe utilizar el chaleco reflectante?

A. Al ocupar el arcén en vías interurbanas.

B. Solamente al ocupar la calzada o el arcén en autopistas o autovías.

C. Al ocupar la calzada en vías urbanas.

4. Si entra en una curva a la izquierda a velocidad excesiva, la fuerza centrífuga, ¿puede afectar a la trayectoria del vehículo?

A. Sí; se desplazará hacia la izquierda de la calzada.

B. Sí; se desplazará hacia la derecha de la calzada.

C. No; la fuerza centrífuga no afecta a la trayectoria del vehículo.

5. ¿Cómo se denominan los costes de pérdida de vidas, de capacidad productiva y el sufrimiento físico y psicológico que tienen lugar como consecuencia de un accidente de tráfico?

A. Costes sanitarios.

B. Costes materiales.

C. Costes humanos.

6. Si ningún elemento impide su funcionamiento eficaz, ¿qué sistema de seguridad pasiva evita que, en caso de accidente, se produzca el efecto submarino?

A. El airbag.

B. El reposacabezas.

C. El cinturón de seguridad.

7. Se considera peatón a la persona...

A. que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas.

B. a cuyo cargo está un animal o animales.

C. que circula con una bicicleta.

8. El consumo de drogas de abuso o ilegales, ¿afecta a la seguridad vial?

A. No, en absoluto.

B. Sí, ya que alteran de modo importante las capacidades del conductor.

C. Solo si el conductor no está habituado a consumirlas.

9. Durante la conducción, ¿qué horas son especialmente propicias para la aparición del sueño?

A. Las últimas horas de la mañana.

B. Las horas de la madrugada y las primeras horas de la tarde.

C. Las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana.

10. En un turismo con cinco plazas autorizadas, incluida la del conductor, ¿está permitido transportar a seis personas?

A. No.

B. Sí, siempre que no se supere la masa máxima autorizada del vehículo.

C. Solo cuando al menos uno de los ocupantes sea menor de edad.

11. Una vez finalizado el estado de alarma por el COVID-19 y restablecida la nueva normalidad, los ocupantes de un vehículo particular que esté circulando por vías públicas, ¿están obligados al uso de mascarillas?

A. No, cuando el único ocupante del vehículo sea el conductor.

B. Sí, aunque todos sus ocupantes convivan en el mismo domicilio

C. Sí, cuando un tercio de los ocupantes del vehículo sea mayor de 70 años.

12. A los peatones que utilicen monopatines o patines en ningún caso les está permitido...

A. ser arrastrados por otros vehículos.

B. circular por el arcén de una travesía.

C. circular a paso de persona por las aceras.

13. Los efectos secundarios de los medicamentos que alteran la capacidad de conducción, ¿se manifiestan de la misma manera en todas las personas?

A. Solo si el tratamiento médico se prolonga en el tiempo.

B. Sí; sus efectos son idénticos para todas las personas.

C. No; pueden variar por diversos factores, como la edad o el estado físico del conductor.

14. ¿Están obligados los conductores de motocicletas a llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad?

A. Sí.

B. Solo cuando circulen por vías interurbanas.

C. No.

15. ¿Es peligroso introducir una dirección en un navegador GPS mientras se conduce?

A. Solo si el navegador no está integrado en el vehículo.

B. No, porque es una ayuda para conducir con mayor seguridad.

C. Sí, ya que distrae al conductor.

A continuación te ofrecemos la respuesta correcta a cada una de ellas:

1- Respuesta correcta C

2- Respuesta correcta A

3- Respuesta correcta A

4- Respuesta correcta B

5- Respuesta correcta C

6- Respuesta correcta C

7- Respuesta correcta A

8- Respuesta correcta B

9- Respuesta correcta B

10- Respuesta correcta A

11- Respuesta correcta A

12- Respuesta correcta A

13- Respuesta correcta C

14- Respuesta correcta C

15- Respuesta correcta C

Enfréntate a otros retos

Al igual que el resto de tests que ha ido publicando la organización durante los últimos meses, esta prueba también está formada por preguntas que podrían aparecer perfectamente en un examen de conducir actual. Por esa misma razón, te enfrentarás a una prueba de fuego real que te permitirá recordar algunos conceptos que podrías haber olvidado durante estos últimos meses. ¿Podrás acertar cada una de ellas?

Si todavía quieres más, la Dirección General de Tráfico te ofrece un sinfín de pruebas avaladas por la DGT que te ayudarán a prepararte de cara a un hipotético examen teórico. Todo ello a través de su página web, donde podrás encontrar una serie de cuestionaros para recordar conceptos sobre el permiso B de conducir e incluso otros más específicos. Por lo tanto, estas pruebas te permitirán refrescar conceptos antes de volver a subirte al vehículo tras meses parado como consecuencia del confinamiento e incluso conocer nuevas reglas.