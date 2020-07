Los consejos de la Policía Nacional para identificar un billete falso en cuestión de segundos

Hace ya varias semanas, principalmente desde que el Gobierno diera por finalizado el estado de alarma, comenzaba la primera operación salida en todo el país. Tras varios meses sin poder salir de nuestra provincia como consecuencia de la crisis del coronavirus, millones de personas han comenzado a desplazarse por todo el país para disfrutar de las tan esperadas vacaciones. Un periodo vacacional que nos llevará a gastar más dinero de lo habitual.

Por esa misma razón, y para evitar ser víctimas de un fraude, la Policía Nacional ha ofrecido varios consejos para diferenciar entre un billete real y uno falso. Y es que, como viene siendo habitual, el verano es la estación preferida por los estafadores para pagar con billetes falsos y colarlos en el mercado. Por lo tanto, y tal y como recomienda la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter, verifica cada billete para evitar ser víctimas de un fraude.

Los consejos para detectar billetes falsos en cuestión de segundos

Nada más recibir el billete, la Policía nos recomienda que toquemos su superficie para comprobar si cuenta con el característico relieve tanto en los temas principales como en los textos. Unos relieves que, tal y como explican desde el cuerpo de policía, son plenamente apreciables al tacto. De hecho, los billetes de 200 y 500 euros disponen de marcas táctiles diseñadas para facilitar el reconocimiento a las personas con deficiencia en la visión.

Atento a estos 3️⃣ sencillos pasos para diferenciar un #billete 💵💵💵verdadero de uno falso



➡️TOCA el relieve

➡️MIRA al trasluz

➡️GIRA para ver holograma pic.twitter.com/0k678ZFGgp — Policía Nacional (@policia) July 12, 2020

Por otro lado, la Policía Nacional también nos recomienda que miremos el billete a trasluz. Gracias a ello, comprobaremos una serie de características como la marca de agua, el motivo de coincidencia, el punteado o el hilo de seguridad. Por último, y para cerciorarnos de que estamos ante un billete de curso legal, gíralo para ver descubrir si cuenta con el motivo holográfico o no. En caso de que no disponga de él, será completamente falso.

Cuidado con estos billetes de diez euros: son falsos

Hace ya varios meses, la Policía alertaba sobre una serie de falsificaciones en billetes de 5 y 10 euros. Unos billetes "de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir" que, sin embargo, acabaron circulando en el mercado. Cada vez que recibas un billete, comprueba que no cuente con el siguiente mensaje en uno de los laterales (This is not legal tender, it's used for motion props). Un mensaje, escrito en inglés, mediante el que la compañía que lo ha diseñado explica que no es de curso legal.

🚩¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto!



Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo⤵️ Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀). pic.twitter.com/171UJnds4F — Policía Nacional (@policia) May 7, 2020

Los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales. Por esa misma razón, todo mensaje que acompañe a las mismas cancelará su validez. Según explica la policía, estos billetes están destinados a películas y anuncios publicitarios, por lo que no son de curso legal. Por lo tanto, si tienes uno entre tus manos, preséntalo en cualquier comisaría de Policía para su retirada.