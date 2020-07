Cómo saber si una aplicación está caída y verificar que no solo te pasa a ti en cuestión de segundos

WhatsApp se ha vuelto a caer una vez más. La plataforma de mensajería instantánea más famosa a nivel global sufría un percance a última hora de este martes que impedía a un gran número de usuarios tanto enviar como recibir mensajes. A pesar de que el fallo de conexión apenas duró una hora, fue más que suficiente para que miles de usuarios y usuarias comenzaran a reportar todo tipo de errores a través de las redes sociales.

Principalmente en Twitter, la red social a la que (casi) todo el mundo acude para verificar si se ha caído una aplicación o si es un problema que afecta únicamente a su teléfono móvil. Y es que, cada vez que una aplicación se cae, ya sea WhatsApp, Telegram o Instagram, la gente verifica en la red social del pájaro azul si son los únicos a quienes le está pasando o si se trata de un fallo general: "Vuelvo a entrar en Twitter para saber si WhatsApp se ha caído o no".

Cómo saber si una aplicación se ha caído

A pesar de que Twitter puede ser una gran herramienta para detectar caídas de apps, existen plataformas especializadas que te ayudarán a salir de dudas en cuestión de segundos. Una de ella es IsTheServiceDown, que dispone de una versión en castellano conocida como Está Fallando. Tras acceder a esta página web, tan solo tendremos que escribir la aplicación sobre la que tengamos dudas en el buscador y esperar varios segundos. A continuación, la plataforma nos mostrará cuántos fallos se han registrado en las últimas horas, dónde se han producido y de qué manera ha afectado a sus usuarios y usuarias.

Otra de las plataformas que te ayudará a salir de dudas es DownDetector. Si WhatsApp no te funciona demasiado bien, y los mensajes no lleguen a terceros contactos, accede a esta plataforma. Una vez dentro, escribe en el buscador el nombre de la aplicación en cuestión y espera varios segundos para ver si se trata de un fallo general o no. A continuación, y gracias a las incidencias registradas por los distintos usuarios y usuarias, podrás salir de dudas. La plataforma te permitirá descubrir cuándo ha tenido lugar la caída, en qué partes del mundo y a qué funciones del servicio ha afectado.

Consulta los perfiles oficiales para salir de dudas

La tercera y última plataforma que te ayudará a salir de dudas es Outage Report. Al igual que las dos anteriores, tan solo tendremos que escribir el nombre de la aplicación en el buscador y esperar a que esta nos ofrezca cualquier resultado. Entre otras cosas, la plataforma te explicará cuáles son los puntos donde se han registrado más incidencias en las últimas horas y qué tipo de fallos se contemplan. También podrás consultar cuáles han sido las últimas plataformas que han caído a nivel global.

Por último, y si quieres salir de dudas de otra forma, también puedes acudir a los perfiles de las distintas compañías en redes sociales. En caso de que alguna de estas apps hayan caído a nivel global, la compañía lo anunciará a través de redes sociales y volverá a escribir para explicarnos que han restablecido el servicio. En definitiva, y antes de apagar el móvil cuando una app no funcione, verifica estas plataformas para salir de dudas en cuestión de segundos.