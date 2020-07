Rutte dice que quiere negociar un acuerdo para el fondo europeo, pero cree que la posibilidad es "pequeña"

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha considerado este martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el fondo europeo de reconstrucción post-Covid en el Consejo Europeo de este fin de semana es "pequeña".

"Creo que la posibilidad de que tenga éxito el viernes o el sábado es pequeña", ha dicho Rutte durante un debate parlamentario celebrado en La Haya.

El líder de los 'tacaños'

Rutte, que abandera la posición de los países tacaños, llegó a pedir a España, uno de los más afectados por el COVID-19 que busque por su cuenta la solución a la crisis económica.

No es la primera vez que el primer ministro holandés deja ver la desconfianza del norte hacia la "disciplina fiscal" del sur, particularmente hacia España. El pasado mes de abril corrió como la polvorá un vídeo en el que Rutte se mostraba condesecendiente con un trabajador holandés que le pedía no dar dinero a España: "Por favor, no dé ese dinero a los italianos y a los españoles". El líder holandés reaccionó entre risas: "No, no, no".

"Signo de impotencia"

Ahora, Rutte ha expresado su voluntad de negociar para encontrar una solución que sea aceptable para todos los países y ha considerado que hacer uso del veto es un "signo de impotencia".

Este viernes y sábado se celebrará un Consejo Europeo en el que los principales defensores del fondo europeo de recuperación poscoronavirus quieren alcanzar un acuerdo para poner en marcha el mecanismo que ha propuesto la Comisión: 500.000 millones de euros en ayudas y otros 250.000 en préstamos.

Dos frentes

Frente a España, Italia, Portugal, Francia y Alemania se sitúan los autodenominados 'frugales', Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, que desearían que la UE conceda solo préstamos, no ayudas. Rutte es la cara más visible de esa posición.

También desean imponer fuertes condiciones, incluida la posibilidad de que todos los países tengan derecho de veto sobre los programas de reformas que sus socios quieran financiar con el dinero europeo, que es la posición que mantiene Países Bajos.