Banksy y sus ratas se cuelan en el metro de Londres para concienciar sobre el uso de la mascarilla

El misterioso grafitero Banksy, famoso por obras como Niña con un globo o El amor está en el bote de la basura, se ha colado recientemente en el metro de Londres para concienciar sobre la importancia de utilizar la mascarilla para evitar un nuevo rebrote de la COVID-19. Una enfermedad que, desde que se registraran los primeros casos en Wuhan (China) el pasado mes de diciembre, ha contagiado a 13.462.868 personas y acabado con la vida de 581.317 en todo el mundo.

Todo ello a través de una serie de grafitis, protagonizados por unas ratas como las que ya hemos visto en otras obras de Bansky, que nos hablan de la importancia de tomar las medidas sanitarias pertinentes para evitar nuevos contagios. Después de acceder al metro camuflado como si de un profesional de la desinfección se tratara, el artista ha comenzado a pintar todo tipo de ratas frente la atónita mirada de los viajeros, quienes no daban crédito ante lo que estaban viendo.

Las ratas de Bansky se cuela en el metro de Londres: el artista hace un llamamiento a la responsabilidad

Después de abandonar el baño de su casa, donde pasaron el confinamiento junto al misterioso artista, las ratas de Banksy han conquistado el metro londinense para concienciar sobre el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos. En primer lugar, el artista ha pintado una rata que estornuda pintura verde sobre la ventana y los asientos de uno de los trenes. Algo que se podría haber evitado con una mascarilla, en caso de que la rata hubiera llevado una.

A medida que avanza el vídeo, el grafitero pinta a varias ratas haciendo parapente con una mascarilla higiénica reutilizable. También a otras que han acabado atrapadas en el interior de una de ellas debido a su tamaño. Todo ello con el objetivo de que la sociedad siga los pasos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los distintos gobiernos para evitar un nuevo rebrote de contagios en Europa.

La empresa pública de transporte ha borrado los grafitis por su "estricta política"

Entre el resto de ratas también podemos encontrar a otra que trata de borrar un grafiti de Bansky con gel hidroalcohólico y un par de ellas que intentan escapar del andén a toda prisa. En definitiva, Bansky manda un mensaje al mundo sobre la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias y de colaborar entre todos para evitar que la pandemia siga contagiando y matando a gente en el mundo.

Apenas unas horas después de pintar el grafiti, la empresa pública de transporte de la capital británica, Transport for London (TFL), ha procedido a su eliminación por su "estricta política antigrafiti". A pesar de ello, el mensaje del artista ha llegado a todo el mundo gracias a las redes sociales, donde las personas que han visto su última obra se cuentan por millones: "Si no te pones la máscara, no lo logras".