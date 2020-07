El Gobierno espera una decisión del rey Felipe VI en julio ante las nuevas revelaciones sobre su padre

El Gobierno añade presión a Felipe VI para que dé un paso que le distancie con claridad de su padre y las informaciones "inquietantes y perturbadoras", así las calificó Pedro Sánchez, sobre sus actividades privadas.

Fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena SER que esperan que este mes de julio la casa del rey haga un movimiento que subraye la línea que separa a ambas figuras, después de que la publicación de un comunicado en el que el actual jefe del Estado renunciaba a la herencia de su padre.

Goteo de revelaciones

Eso fue el primer día del estado de alarma y, desde entonces, ha sido incesante el goteo de revelaciones que fuentes del Gobierno consideran que perjudica a la institución. De ahí que la Moncloa esté trabajando con la Jefatura del Estado para ir más allá con el "objetivo prioritario", aseguran, de "proteger a la institución".

En medio de la tormenta que envuelve a su predecesor, Felipe VI ha multiplicado su agenda pública: está realizando una gira por España para promocionar el turismo y pulsar la realidad de la calle tras la pandemia y será él la única autoridad que tome la palabra en el gran homenaje que el Gobierno prepara para rendir tributo civil a las víctimas del coronavirus. La Familia Real y dos representantes de la sociedad civil presidirán el acto.

Más presión al monarca

Lo que no aclara el Gobierno es cuál será la decisión para alejar a Juan Carlos I. La portavoz, María Jesús Montero, no aclaró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si la solución es que el emérito abandone la Zarzuela. No entró en ese detalle pero sí que añadió presión al monarca al sostener que el Gobierno "celebra las medidas pasadas y futuras" para reforzar la ejemplaridad de la Jefatura del Estado.

Son absolutamente deliberados los mensajes que el Gobierno está lanzando sobre los escándalos que rodean al rey emérito. El vicepresidente Pablo Iglesias se cuidó mucho de pronunciarse al respecto antes de que lo hiciera el presidente y lo hizo a través de un comunicado en el que, a pesar de considerar indisociables las figuras de los dos reyes, sí que reconoció la "sensatez" del jefe del Estado.

En el sector socialista de la coalición hay quien celebra que el estallido de informaciones sobre Juan Carlos I se ha producido con Podemos dentro de Ejecutivo: "Desde fuera, haciendo oposición, nos lo podrían mucho más difícil".