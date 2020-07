Sanidad confirma un total de 201 brotes en España con 2.289 personas contagiadas

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado en rueda de prensa que hay 15 brotes más –un total de 201– que afecta a 2.289 personas contagiadas en España. "Quiero hacer un llamamiento a la prudencia y la cautela", ha señalado el ministro que también ha subrayado que "no hay que tenerle miedo al virus, pero no perderle el respeto". Por su parte, Illa ha asegurado que los brotes que más preocupan son en Aragón y Cataluña y que "hay que extremar la prudencia sobre todo en la franja de población más joven". "Llamo a los ciudadanos de Aragón y Cataluña a respetar con rigor las medidas decretadas".

Por su parte, Sanidad ha cifra en 264.836 casos totales en España, lo que supone 4.581 contagiados más respecto al total de casos del último informe (del viernes). "685 casos tienen fecha de diagnóstico del día de ayer, el resto son de días anteriores que se van actualizando". "Alrededor del 50%-60% de los casos que se están detectando son asintomáticos", ha puntualizado. En cuanto a los fallecidos, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha comunicado un fallecido en el registro de las últimas 24 horas y 7 en la última semana. Un total de 28.422. "Recalco que los brotes que nos notifican tienen más de tres casos y los que solo afectan a un domicilio no nos lo notifican".

"La mayoría de estos brotes son en un ámbito mixto, se unen factores familiares, de ocio, laborales, sociales... y otro tipo de brote que afecta a grandes reuniones de familias, que afectan a distintos domicilios y amigos. Estos días estamos viendo muchos brotes en fiestas, ocio nocturno, discotecas, con un montón de personas contagiadas y de difícil búsqueda", ha mostrado su preocupación Sierra. "Estos ámbitos nos empiezan a preocupar, un vez más hacemos un llamamiento a la responsabilidad".

"La mayoría de los brotes están controlados o en fase de control, preocupa la situación de Cataluña y Aragón. Si se respetan estas medidas, los brotes se van a controlar", ha explicado Illa. "Reitero mi apoyo explícito a estas medidas. Pido que se respeten con rigor", ha añadido. Por su parte, el ministro ha indicado que "no vamos a entrar en disputas ni reproches" ante la pregunta de si en la Comunidad de Madrid veía oportuno tomar medidas –hacer obligatorio el uso de la mascarilla– y si los datos corresponden a la realidad. "La evolución de los datos que nos pasan es correcta", ha respondido. "Las CCAA comunican cualquier brote, así que si no lo comunican es que no lo hay ni en Madrid ni en ninguna comunidad autónoma".

"Los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplo cumpliendo medidas especialmente duras (…) Yo tengo plena confianza en que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona, del Segrià y del resto de comarcas de Aragón, de Huesca y de Zaragoza, van a cumplir estas recomendaciones", ha dicho Illa. "Exceptuando Lérida, en el resto de zonas afectadas el impacto que hay sobre los hospitales todavía está siendo muy bajo. No hay estrés en los hospitales", ha continuado Sierra minutos después.