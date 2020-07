El documento de políticas sociales de la comisión de reconstrucción, en el aire

Los pactos de reconstrucción tras la crisis del coronavirus se tambalean. Al menos una de las cuatro temáticas sobre las que ha trabajado la comisión. Junts per Cataluña acaba de confirmar a la Cadena SER que votarán 'no' a las conclusiones de políticas sociales. Este voto en contra hará así que la aprobación de ese documento corra un serio peligro de ser rechazado este miércoles por el Congreso de los Diputados.

Tras el pacto de los partidos del Gobierno con ERC para incluir a la educación concertada en las ayudas a la reconstrucción, la aprobación dependía del voto de Junts per Cataluña, que ha confirmado esta noche que votará 'no' pese a la modificación introducida alegando que les parece insuficiente.

Es cambio en la votación hace que, si todas las formaciones votan lo que han apuntado, el documento no se vaya a aprobar y, por tanto, las medidas para sostener el estado del bienestar el coronavirus decaería.

Patxi López, crítico con el PP

En 'Hora 25', Patxi López, presidente de esta comisión de reconstrucción en la que se ha trabajado en busca de acuerdos en las materias de Sanidad, Reactivación Económica, Políticas Sociales y Unión Europea, se ha mostrado muy crítico con la postura de algunos partidos, en especial con la del PP.

"Habría que preguntar a los partidos que lideran la oposición qué es lo que están haciendo para mejorar la vida de la gente. Hay que ser muy valiente para acordar. Lo han demostrado esta madrugada en Europa (...) Todos han cedido y han vuelto a sus países a decir que se ha conseguido un acuerdo histórico para Europa. La pregunta es por qué no lo podemos hacer aquí", ha apuntado el exlehendakari.

"Cuando hablamos de la comisión... te estoy diciendo como el Gobierno se ha ido acercando a las posiciones del PP, se quieren buscar acuerdos para salir entre todos y lo primero que dijo Casado fue decir que no quería unos pactos de La Moncloa sino una comisión parlamentaria. Y así se hizo, se ha cedido en la primera y a partir de ahí en todas. En la concertada, en el tema fiscal, en el tema de la reforma laboral... ¿Ha servido para algo? No. El diálogo con el PP se ha producido a muchos niveles para acercar posiciones. Ahora mismo se están votando las enmiendas. Hay decenas de enmiendas que se han pactado. El ejercicio se ha hecho, pero si alguien desde el principio tenía muy clara su estrategia... No se han movido de la estrategia, pero no eso tiene valor político", ha sentenciado.