Kike Sarasola, a sus empleados: "No estáis de vacaciones, estáis en un ERTE"

El empresario Kike Sarasola ha enviado un vídeo a sus empleados en el que les reprende por poner "excusas" en su reincorporación al trabajo, según ha desvelado el periódico 'El País'. En un metraje de corta duración, Sarasola explica que su empresa, Be Mate, está abriendo poco a poco los hoteles para tratar de reactivar su facturación, pero de momento era necesario cerrar uno de sus establecimiento en México.

Después, comienza la reprimenda a sus trabajadores. "La empresa ha facturado cero y aún así siempre hemos pensado en vosotros", afirma. "¿Cuál es mi sorpresa cuando recursos humanos me informa de que cuando estamos llamando a la gente para que se incorpore a su trabajo, para poder abrir hoteles, para seguir pagando y hacer caja, la gente está haciendo excusas?", señala con creciente indignación.

Estas excusas, según explica, son personas que dicen estar de vacaciones o que simplemente "les viene mal". "¿Señores, qué narices es esto, qué narices estáis diciendo? (...) señores no estáis de vacaciones, estáis en un ERTE", dice vehementemente. Y remata lanzando una amenaza: "Como yo me entere de que alguien vuelve a poner una excusa para incorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. Y me fastidiaría mucho que por unos cuantos tengan que pagar muchos".

En declaraciones a 'El País', Sarasola reconoce que pudo haberse "equivocado", pero era un "toque de atención" porque lo que está intentando es "reactivar la empresa". Lo cierto es que es el empresario el que tiene la potestad de decidir cuándo se incorpora un trabajador, a no ser que haya razones superiores como una incapacidad temporal.

Por otra parte, las vacaciones son un derecho fundamental del trabajo y, aunque hay una ley de mínimos, sus condiciones deben pactarse con la empresa. El propio Sarasola reconoce al periódico citado que este acuerdo todavía "no ha llegado".

La polémica Sarasola-Ayuso

Recordemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, se alojó en uno de los hoteles de Sarasola. De hecho, él mismo confirmó a la SER que la presidenta Ayuso le encargó un piso de larga estancia para poder hacer teletrabajo "antes del estado de alarma". La presidenta aseguró que ella misma iba a pagar de su bolsillo la estancia, pese a que aparecieron "por error" varios contratos en los que se adjudicaba una suma de dinero a la empresa Be Mate, de Kike Sarasola.