La vacuna de Moderna inicia su última fase de ensayos

A partir de este lunes, 30.000 voluntarios participan en Estados Unidos en el tercer y decisivo ensayo, a gran escala, de este candidato a vacuna, que tiene el apoyo del prestigioso Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de este país. Esta compañía de biotecnología ha conseguido duplicar la financiación pública que recibe para desarrollar esta vacuna y esta ayuda supera ya los 800 millones de euros.

La candidata a vacuna se llama "ARNm-1273" y, de momento, es "bien tolerada" y produce una respuesta inmunitaria "robusta", según los datos que publica la revista científica "The New England Journal of Medidicine" que cita fuentes oficiales de la administración de Estados Unidos.

Pero los resultados disponibles son los obtenidos por las primeros 45 personas que fueron inoculadas y cuyas edades iban entre los 18 y 55 años, es decir, no se incluyó el colectivo de mayor riesgo, que son los mayores de 65 años.

Dos dosis

Otro dato importante es que para conseguir generar una respuesta inmune este grupo de personas recibió dos dosis de la vacuna con una separación de 28 días y produjo un nivel suficiente de anticuerpos dos meses después de la primera administración.

Sin embargo, aunque no se produjo ningún caso grave de efectos secundarios, más de la mitad de los participantes en este primer ensayo sí advirtieron que habían sentido dolor de cabeza, fatiga y dolor en el lugar de la inyección.

Además, estos efectos secundarios aumentaron tras la administración de la segunda dosis. Esta vacuna desarrollada por la compañía privada Moderna es la que ha comprado, casi por completo, el gobierno de Estados Unidos de forma unilateral.