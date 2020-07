Montero, dura con Ayuso, Torra y Urkullu por la conferencia de presidentes: "Es una falta de respeto"

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido este martes que la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) tenga carácter presencial, y ha subrayado que "eso es lo obligado". Es más, ha asegurado que no acudir sería una "falta de respeto" hacia los demás presidentes. "Es importante y tiene un orden del día de interés para toda la ciudadanía y todos los territorios y comunidades que justifica la presencia de todos los presidentes autonómicos", ha afirmado rotunda Montero, al ser preguntada si el Gobierno abriría la puerta a una intervención telemática de algunos de los presidentes como han planteado la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el catalán Quim Torra.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha insistido en que la Conferencia de este viernes debe hacerse de forma "presencial" y no ha descartado que en el futuro puedan hacer otras reuniones de forma telemática de este órgano, como ha ocurrido durante la pandemia.

Reuniones mensuales

Dado que la "coordinación es básica" en este momento, Montero ha señalado que esta XV Conferencia de Presidentes desde que comenzó el COVID-19 busca, como las anteriores, "trabajar desde la unidad y la cooperación con el máximo respecto al ámbito de la competencia" y con "un principio fundamental de defensa del Estado de la autonomía que define en la Constitución".

Así, ha explicado que en esa reunión el jefe del Ejecutivo quiere analizar con los presidentes autonómicos la evolución sanitaria del coronavirus y el "histórico" acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo, por el que España logró aproximadamente 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para abordar la reconstrucción del país.

Dicho esto, ha anunciado que el presidente del Gobierno tiene intención de convocar con "periodicidad mensual" estas reuniones de la Conferencia de Presidentes "con formato presencial o telemático en función de las materias que se puedan y se quieran abordar en los correspondientes órdenes del día".

Verse las caras



Montero ha recalcado que el formato que se ha decidido para esta ocasión "es presencial", coincidiendo con el "fin del curso escolar", y ha recalcado que es "conveniente" y "necesario" que en esta ocasión se puedan ver "las caras" en "directo" los presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo.

A su juicio, "no se entendería por parte de madrileños o catalanes" que sus presidentes no asistieran a esa conferencia en La Rioja. "No encuentro ningún motivo para que un presidente autonómico se aleje de esa cita o no acuda porque todos somos necesarios y todos los territorios tienen intereses que deben ser defendidos por el presidente de esa comunidad", ha enfatizado.

La ministra de Hacienda ha indicado que la reunión es "importante" por su orden del día y eso "justifica" la presencia de todos los presidentes autonómicos. Además, ha dicho que no asistir podría ser una "falta de respeto también para el resto de presidentes" que hacen un "esfuerzo para acudir a la Conferencia".

Petición a Urkullu



Ante el hecho de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya asegurado que no asistirá por no convocarse la comisión relativa al concierto económico, Montero ha insistido en que "no se le ocurre ningún motivo" para que no acuda y ha subrayado que "en términos políticos hay que separar y diferenciar totalmente los niveles". "Me parece que la reunión es obligatoria, es exigible, es necesaria y no entendería que algún territorio se autoexcluyera", ha manifestado Montero, para añadir que en las cuestiones relativas al objetivo de déficit y deuda del País Vasco se está "trabajando con los dos equipos" y convocarán la Comisión Mixta cuando haya una "aproximación suficiente".

Instrumentos suficientes



Durante esta comparecencia en Moncloa, tanto Montero como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han resaltado que las autonomías cuentan con "instrumentos suficientes" para afrontar los rebrotes del coronavirus.

En cuanto a si el Gobierno se ha planteado la posibilidad de decretar estados de alarma por territorios ante esos rebrotes, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que las comunidades "cuentan con instrumentos suficientes para el control de la pandemia" y cuentan con el "apoyo" del Ministerio de Sanidad. "Aquí estamos para prestar ese apoyo", ha agregado.

Dicho esto, ha señalado que el decreto del estado de alarma es el "último recurso" que tienen en caso de que se produjeran situaciones "generales que, afortunadamente, no están en la agenda y en la hoja de ruta". "Ojalá nunca haya que volver a activar por razones sanitarias este estado de alarma e insisto en que los presidentes cuentan con todos los instrumentos para controlar y prevenir la expansión del virus y para dar las indicaciones que consideren necesarias a todos los ciudadanos", ha manifestado.