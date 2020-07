María Salmerón irá a la ONU para recurrir su última condena: "Proteger a mi hija no es delito"

Veinte años despues de que María Salmerón denunciara por primera vez a su exmarido por malos tratos, su batalla judicial continua abierta. Esta mujer sevillana presentó denuncias contra su maltratador en más de veinte ocasiones durante su matrimonio. Finalmente, en 2009 la Justicia reconoció el delito y condenó al acusado a 21 meses de prisión. No fue el final de la historia, la custodia de la hija que comparten abrió una nueva lucha que ha situado a esta mujer a las puertas de la cárcel.

El Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla le ha anunciado ahora que cuenta con un plazo de diez días para ingresar en prisión, condenada a una pena de nueve meses por un delito de desobediencia al juez.

María: entre el indulto, la cárcel y el premio Está condenada por impedir las visitas de su ex marido, maltratador, a su hija. Aun con el indulto, debe pagarle 60.000 euros

Tres veces indultada

Los motivos se remontan a años atrás. Tras la condena a su maltratador, que este nunca llegó a cumplir, Salmerón no dudó en proteger a su hija no acudiendo a un punto de encuentro familiar donde esta se encontraría con su padre. La mujer esquivó así el régimen de visitas a favor del padre entre 2012 y 2014. Comenzaron las denuncias contra ella. Lo curioso de su caso es que ha sido hasta tres veces indultada por el Consejo de Ministros, que promete volver a protegerla.

Pese a que la niña, que cuenta ahora con 20 años, ya había declarado en varias ocasiones sobre su mala relación con su progenitor, las condiciones del indulto para la mujer eran siempre las mismas: que no volvieran a producirse los quebrantamientos del régimen de visitas y beneficios a la comunidad.

Precisamente por sortear estas medidas, el Tribunal Supremo anuló en 2018 el último indulto, otorgado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, el juzgado encargado de la causa declaró que había prescrito la pena de cárcel, pero Salmerón debía pagar 60.000 euros a su exmarido por incumplimientos denunciados en 2013. Según el abogado de la mujer, José Estanislao López, las acusaciones por las que ahora se le vuelve a pedir ir a prisión ahora se remontan a períodos de 2012 y de 2015.

"No podía arrastrar a mi hija"

Salmerón compareció el pasado lunes ante la prensa en la Audiencia Provincial de Sevilla tras conocer debe ingresar en prisión de inmediato. La mujer, que sigue pagando a su exmarido por la anterior condena, debe abonarle ahora otros 3.000 euros de indemnización.

Según la jueza de lo Penal, Salmerón "dejó de cumplir reiteradamente" las resoluciones que la obligaban a entregar a la niña al padre y no lo hizo hasta ocho veces, una en julio de 2012 y siete entre julio y octubre de 2014.

La mujer ha tildado la condena de "injusta" porque su hija, que entonces tenía trece años, "decía que no quería ir con su padre". Es por ello que Salmerón vuelve a presentar un recurso y, si este fracasa, quedaría de nuevo a expensas de una decisión del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya se ha pronunciado y asegura que desde su cartera "haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia" con el caso, ya que "ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista".

Ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por los derechos de todas. — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2020

Llegar a los organismos internacionales



Salmerón asegura que piensa llegar "al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo y a la ONU" para recurrir la condena. "No podía cogerla por los pelos y arrastrarla al punto de encuentro", ha insistido Salmerón sobre la negación de la entonces menor, y ha recordado que una jueza de Dos Hermanas eximió a la niña de ese trámite y le dijo "que vería al padre cuando y donde ella quisiera".

El juzgado de lo Penal y la Audiencia, en cambio, "han dado más trascendencia a la directora del punto de encuentro, que nunca vio a la niña, y a la pareja del padre", pero "no han considerado la voluntad de la niña", según Salmerón.

"La jueza dicta auto de prisión basándose en la hoja histórico-penal, a pesar de que no he cometido ningún delito en los cinco últimos años. Proteger a mi hija no es delito", ha señalado Salmerón.

Su defensa presentó un incidente de nulidad que la Audiencia ya ha desestimado y a continuación interpuso un recurso de reforma contra el auto de ingreso en prisión y un recurso de súplica como paso previo a pedir amparo al Tribunal Constitucional, según ha informado su abogado.

"Nuestra intención es sacar esto fuera de España porque las mujeres y los menores no tenemos justicia aquí. El dinero, para el maltratador, y las mujeres, al hoyo", ha lamentado Salmerón, también condenada a Salmerón a indemnizar con 3.000 euros a su expareja, Antonio Domingo Ruiz Daza.