Simón: "El grupo de población de riesgo se ha trasladado a las personas jóvenes y hay algunos cuadros graves"

Fernando Simón ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre la evolución epidemiológica en España. Ayer se registraron 1.229 nuevos positivos por coronavirus, un ligero ascenso de los casos debido a los rebrotes. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que hay 412 focos activos. Simón ha asegurado que los datos a nivel global no son halagüeños, mientras que en España hay zonas con clara transmisión comunitaria, pero están controlados por la rápida detección de casos asintomáticos.

"En algunos sitios la transmisión comunitaria ha excedido lo aceptable. Esta transmisión comunitaria sigue existiendo", ha dicho Simón en rueda de prensa. Por otra parte, ha resaltado el importante caso de casos asintomáticos que están detectando, por encima del 60%, y que tiene como explicación la detección precoz y el rastreo a todos los contactos del entorno. "Poder aislar a los casos asintomáticos evita que entren en contacto con otras personas, esto favorece el control", ha señalado.

Además, Simón ha dicho que "no hay presión asistencial en centros hospitalarios". "La población que se está viendo afectada es población joven. El grupo de población de riesgo se ha trasladado a las personas jóvenes y hay algunos cuadros graves", ha dicho. Si bien en marzo y abril se detectaban menos del 10%, ahora se detectan el 98% de los casos sospechosos. "Tenemos muchos casos que surgen de contactos conocidos de casos ya detectados, al menos un 39%. De los 75.000 sospechosos que notifican las comunidades autónomas se ha hecho una prueba PCR al 98% de ellos, esto da idea de la sensibilidad y rapidez de nuestro sistema", ha defendido Simón.

Por otra parte, en los últimos siete días se han identificado 142 casos importados. Las edades medias de las personas afectadas son de 45 y 41 años. En las últimas tres semanas incluso ha bajado la media de edad, entre los 36 y 38 años. Un 34% son brotes en el ámbito social y asociados a locales de ocio y 30 brotes asociados a locales de ocio que representan 1.100 casos nuevos, ha explicado el doctor.

Pregunta sobre sus vacaciones

Tras su informe de la situación en el país, Fernando Simón ha sido cuestionado por sus vacaciones a Lisboa, en las que fue fotografíado sin mascarilla. Una pregunta que no ha gustado mucho a Simón, que incluso ha llegado a afear esa cuestión a la periodista. "Respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto, que lo hayas sacado en una reunión en la que se habla de aspectos técnicos, ha apuntado Simón, que también ha querido restar valor a la foto que le hicieron.

"De mis vacaciones no voy a hablar (...) Y respecto a la mascarilla solo he visto una foto y si la gente es medianamente razonable, valorará lo que tenga que valorar. Los que sean poco razonables, lo valorarán como quieran", ha sentenciado.

Disculpas al sector turístico

Antes de este episodio, Simón se ha disculpado con el sector turístico por sus palabras sobre las cuarentenas impuestas por países como Reino Unido, en las que aseguraba que "ese riesgo que nos quitan" desde un punto de vista sanitario al no entrar en nuestro país. Preguntado por esta polémica y por la petición de destitución por parte del PP, ha asegurado que ni era su intención ofender, ni depende de él seguir en el cargo. "Pido disculpas al sector turístico, lo siento mucho. Entiendo que el sector turístico es muy importante para España y no me he cansado de repetirlo, porque una parte importantísima de nuestra economía se basa en el turismo. Ahora, los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada y no hay que evitar que vengan turistas, pero tampoco negar los riesgos asociados. Por otro lado les puedo decir es que yo soy un funcionario público y que mi destitución depende de mis superiores", ha aseverado.