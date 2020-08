Por qué Italia parece tener mejor controlados los rebrotes que España

Italia fue durante muchos días la principal referencia para España en lo relativo a datos de contagios y fallecimientos por coronavirus. El país europeo fue el primero en ser golpeado por la pandemia cuando, de la noche a la mañana, detectaron decenas de casos. En ese momento saltaron todas las alarmas porque, aunque nadie todavía lo sabía, el virus circulaba por el país (y por Europa) desde probablemente todo el mes de enero. Todos los días poníamos un ojo a Italia porque, en la práctica, España iba solo con una semana o dos de retraso.

La experiencia demostró, especialmente las primeras semanas de abril, que efectivamente las curvas se parecían, pese a que la de España subió más rápido. Después, en plena desescalada, España registró mejores datos de contagios diarios, quizá esto es lo que llevó a abrir las fronteras antes de lo previsto, es decir, el 21 de junio antes que el 1 de julio. Con todo, las curvas se mantuvieron más o menos parecidas durante todo junio, según notifica el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC) y recogido por 'Our World in Data'.

A partir del 5 de julio -antes los dos países caminaban con ritmos similares- la curva de España se dispara. Tanto que en casi un mes se han registrado unos 38.000 nuevos positivos, mientras que en Italia apenas se han notificado 5.000 nuevos casos. Esto a priori no tiene por qué ser problemático; ya sabemos que ahora se hacen más test, a más contactos y además los brotes están muy concentrados. De hecho, el propio Fernando Simón ya explicó por qué no hay que comparar los datos de ahora con los de marzo, pese a que sean malos y haya transmisión comunitaria en algunos puntos.

Aún así, los datos de Italia sorprenden. Es un país con características sociales muy parecidas a las de España, que abrió antes sus fronteras al turismo y que ha tenido un impacto muy severo de la pandemia. Los expertos no dan una razón desconocida: rastreo de los contactos y cumplimiento de las medidas sanitarias. Cuando Italia comenzó a levantar las restricciones el país registraba más de 1.000 contagios diarios, el 23 de julio volvió a haber un 'pico' de 306 casos, pero desde entonces se ha mantenido por debajo de los 300.

Walter Ricciardi, el 'Fernando Simón' italiano y encargado de la gestión de la pandemia en este país aseguró en declaraciones al periódico 'The Guardian' que simplemente "han estado atentos", no han abierto escuelas como en Francia, han hecho un rastreo efectivo de los contactos y han controlado los brotes para que no "se salgan" de sitios muy concretos. La fórmula parece sencilla. Es el propio médico el que asegura también que Italia es uno de los países "más cumplidores" de las medidas sociosanitarias, es decir, el uso obligatorio de mascarillas. En algunas regiones el incumplimiento acarrea severas multas de hasta 1.000 euros.

Pero hay otra cosa que puede haber contribuido a que, por ejemplo los brotes, hayan tenido un control muy efectivo y rápido: el estado de emergencia. Giuseppe Conte decidió extender este instrumento jurídico hasta el 15 de octubre lo que permite al gobierno central llevar a cabo confinamientos selectivos muy rápidamente y sin mayor discusión. La configuración de nuestro país, con un estado de las autonomías encargado de gestionar la nueva normalidad, hace que los confinamientos tengan que ser más judiciales que políticos. O simples recomendaciones.