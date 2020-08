Un concursante de 'Pasapalabra' planta cara a una espectadora que lo critica

Le ha costado, pero 'Pasapalabra' por fin está haciéndose un hueco en Antena 3. El programa que presenta Roberto Leal está cosechando unos buenísimos datos de audiencia (este miércoles marcó récord con un 18%) y eso se debe, en parte, a la rivalidad que hay entre Nacho Mangut y Pablo Díaz, los dos concursantes titulares del formato que día a día compiten por completar 'El Rosco'.

El juego entre ellos está generando mucho interés entre el público. Sin embargo, hay algunos espectadores que aseguran que Nacho Mangut juega con ventaja.

Todo empezó con el mensaje de una usuaria de Twitter: "Los fanáticos de Nacho se empeñan en ensuciar el juego. No es cierto que los roscos de Nacho sean más difíciles, pero los fanáticos no saben ver o entender nada más que pisar al contrario. ¡Qué lástima!".

Otra twittera le dio la razón y aprovechó su respuesta para acusar a 'Pasapalabra' de facilitarle el juego a Nacho Mangut: "Totalmente de acuerdo, la mayor parte de las veces lo hace cualquiera con un poco de cultura. Solo hay tres preguntas complicadas y la forma de jugar es muy sucia por su parte. Nada que ver con Pablo que solo disfruta del programa, mientras el otro está con cara de cabreo siempre".

Este comentario no le gustó nada a Mangut, el concursante protagonista de la conversación, que no dudó en responder a esta espectadora tan crítica. "Estás perdiendo miles de euros, a no ser que no seas 'cualquiera', como dices", escribió en su cuenta oficial de Twitter. "El casting es gratis y te aseguro que si haces 22 palabras todos los días te llaman en una semana".