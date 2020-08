"Esto no se solucionará hasta que la gente no entienda que el Covid es una lotería": la lección de un experto

El aumento de contagios por coronavirus en las últimas semanas evidencia que el virus continúa presente entre nosotros y tenemos posibilidades de infectarnos. Aunque no todos tenemos las mismas probabilidades de contagiarnos con la misma facilidad. "Cuantos más contactos mantengas más probabilidades hay de que te toque la lotería", así lo explica el epidemiólogo y profesor del Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas.

El experto sanitario abre la veda a través de un hilo de Twitter donde argumenta que contagiarse de Covid-19 es un sorteo y que la crisis sanitaria "no se empezará a solucionar hasta que la gente no tenga claro que la Covid-19 es una lotería". Lo explica en nueve sencillos pasos y de manera divulgativa: compara las probabilidades de que te toque la lotería con las que influyen a la hora de contraer o no la enfermedad.

En primer lugar, De Blas alude al número de contactos estrechos que mantiene la gente en su día a día y afirma que las probabilidades de contagio están directamente ligadas a la cantidad de relaciones sociales. "El problema es que es como la lotería de Navidad, y cada vez que le 'compras un número' a un contacto, también te llevas unas 'participaciones' de sus boletos", compara el experto. Asimismo, añade que "no es lo mismo contactar con personas de alto riesgo que con personas de bajo riesgo", a la hora de tener más o menos 'papeletas' para que te toque el sorteo del coronavirus.

Continua con el símil del sorteo de Navidad y pone de manifiesto que "esa lotería" se juega en familia, con los compañeros de trabajo y con los amigos. "Estás jugando todos los números que han 'comprado' tu pareja, hijos, padres, colegas... y también juegas a las 'participaciones' que tienen", señala.

"La solución pasa por los rastreos"

El experto alude a que "la solución pasa por una buena vigilancia epidemiológica" y señala que una de sus herramientas clases es establecer un buen sistema de trazabilidad y un análisis de riesgo adecuado. "La trazabilidad es el famoso rastreo del que tanto hablan los medios últimamente", aclara.

Asimismo, continua explicando que la evaluación del riesgo de contagio se basa en la trazabilidad de los contactos y actividades realizadas, y "según el nivel de riesgo establecido se deben adoptar distintas medidas preventivas como mascarillas, distancia social, cuarentena, aislamiento...", aunque indica que el rastreo "no es solo trabajo de las autoridades sanitarias".

"La evaluación del riesgo tenemos que hacerla cada día y a nivel individual. Al final del día os recomiendo que hagáis el recuento de 'boletos' de lotería que habéis 'comprado', y actuéis en consecuencia", comenta.

"El objetivo es evitar que os caiga 'el premio gordo'"

De Blas insiste en la necesidad de adoptar todas las precauciones pertinentes y recuerda que "jugamos en familia" por lo que hay que tenerlo en cuenta al "al mirar cuántos 'números' llevamos" para prever si las probabilidades de contagio son altas o bajas. "Vuestro objetivo debe ser minimizar el riesgo de que os caiga 'el premio gordo'", afirma.

En este sentido, insiste en que debemos "hacer sacrificios" y evitar hacer reuniones familiares masivas o acudir a las discotecas si después queremos irnos de viaje. Así, también recuerda que si queremos trabajar de forma presencial, "quizá haya que reducir las actividades de ocio". "No se puede tener todo, hay que elegir", dice.

El experto sanitario emplaza a la población a realizar el 'autorrastreo' diario para ser conscientes del riesgo que asumimos sin darnos cuenta cuando nos relacionamos con gente y así tomar conciencia para reducir las probabilidades de contagio o de que nos toque la lotería del coronavirus.

"No sirve si sólo lo hacemos unos pocos, tiene que ser una acción solidaria", insiste De Blas y recomienda la propuesta del homólogo alemán de Fernando Simón, Christian Drosten, que emplazó a la ciudadanía a llevar consigo una libreta y un lápiz para elaborar una lista de contactos diarios y facilitar la tarea de rastreo en caso de contagio.