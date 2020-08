No todos los geles hidroalcohílocos protegen igual: "Si tiene un olor agradable, es mejor que no lo uses"

El Consejo General de Enfermería advierte de la importancia de fijarse bien en el etiquetado de los geles hidroalcohólicos -desinfectantes, no higienizantes- a la hora de comprarlos, concretamente, en la composición de alcohol. "La concentración idónea de alcohol sería del 70%", asegura Elena de las Heras, experta en dermatología del hospital Ramón y Cajal, en Hoy por Hoy Madrid, que señala que no hay problema en que se supere esa cantidad pero "no es necesario ir más allá del 70%".

La dermatóloga recomienda comprarlos siempre que se pueda en farmacias y que lleven la recomendación de la Agencia Española del Medicamento en el etiquetado, y aclara otras muchas dudas sobre su aplicación:

¿Lavado de manos o gel hidroalcohólico?

Siempre es más eficaz el lavado de manos pero como no siempre es posible, el gel hidroalcohólico es la solución más sencilla. Eso sí, una vez se toca algo, habría que volver a aplicarse gel de nuevo.

¿Cómo usar los geles?

Los expertos llevan tiempo explicando que hay que aplicar los geles de la misma forma que nos debemos lavar las manos: "Hay que frotar las dos manos de un lado y de otro de 20 a 30 segundos y luego esperar otros 20 segundos a que se seque. Hasta que no se seca, el gel no es eficaz", detalla la dermatóloga.

¿Por qué los geles dañan algunas pieles?

Tras el uso continuado de geles hidroalcohólicos, muchas personas han desarrollado dermatitis. La Asociación Española de Dermatología ha aclarado que no hay ningún problema per seen el alcohol, sino que son el resto de componentes los que podrían dar problemas: "Es importante que el gel no lleve muchos compuestos. Lógicamente, no puedes aplicarte el alcohol solo, hay que formularlo con glicerina o con glicerol para que hidrate un poco pero lo que no debe llevar son perfumes. Si tiene un olor agradable, es mejor que no lo uses", sentencia la dermatóloga. Tras un uso continuado de este tipo de geles, aconseja hidratarse bien.

La experta considera que si no se tienen problemas de piel previos, no hay por qué tener dermatitis tras su uso pero para quien sufre este tipo de complicaciones el uso prolongado de los geles puede acentuarlas. "En esos casos habría que tratar la dermatitis con corticiodes", señala De las Heras.

¿Qué precauciones hay que tomar con los geles?

Por lo general, el uso de geles es totalmente seguro. Solo hay que tener ciertas precauciones "por si cae en los ojos, en el caso de padecer dermatitis previamente y tener en cuenta que es inflamable por lo que no debe estar en contacto con ninguna llama", por eso los fumadores tienen que tener especial cuidado.

¿Hay que tener cuidado con el sol?

Algunas publicaciones advertían del uso de estos geles a la hora de tomar el sol, pero los dermatólogos lo desmienten: "Con el sol no habría problemas, no hemos visto ningún caso en clínica".