La pareja del magistrado Fernando Valdés niega violencia machista

Tras la detención del magistrado Fernando Valdés por la supuesta comisión de un delito de violencia machista, la declaración de su esposa ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid) relata los hechos como "una simple discusión de pareja".

En el relato ante la magistrada, del que ha tenido conocimiento la Cadena SER, la esposa del juez explica que no desea prestar declaración porque no quiere denunciar y tampoco quiere ser reconocida por el médico forense aunque matiza que no tiene miedo y no quiere solicitar ninguna orden de protección.

En sus explicaciones a la juez, la pareja del magistrado quiere precisar que su marido está aquejado de una enfermedad muy grave que le produce dolores intensos sin tratamiento médico y que también tiene una enfermedad crónica.

Nada relevante

En su declaración describe lo sucedido como "una discusión de pareja que fue una tontería y que discutimos ambos, no solo él". La pareja del magistrado también precisa que "intentó separarse de él y se subió arriba a una terraza que da al parque y su marido subió también y que ambos gritaron y la gente les escucho", añadiendo que quiere mucho a su marido.

La esposa del magistrado finaliza su declaración precisando que "ayer no pasó nada relevante". La Fiscalía no quiso hacer preguntas.

Testigo miope

La declaración del único testigo, un joven de unos 20 años, relató que "sobre las 19.45 empezaron a escuchar gritos de auxilio y pidiendo ayuda procedente de una terraza del segundo piso; que los gritos eran de una mujer por lo que fueron a la fachada del edificio para preguntar a la mujer si estaba bien y vieron a un hombre que le agarraba del brazo y la metía para dentr; y la mujer se desplazó también para dentro".

Este testigo relata que desde interior se escucharon golpes y después el denunciado hecho las cortinas y fue cuando llamaron a la Guardia Civil.

El testigo y un amigo, según el relato ante la jueza, llamaron al timbre de la casa y el hombre les abrió la puerta del domicilio. A continuación le preguntaron si estaba todo bien, a lo que el hombre respondió: "Está todo bien y no tenéis de que preocuparos". Le comunicaron que habían llamado a la policía y él les respondió que la Policía podría entrar en su casa sin ningún tipo de problema.

La abogada defensora solo hizo una pregunta para dejar en evidencia al testigo ya qué reconoció que tiene problemas de miopía y que el día de los hechos no llevaba las gafas puestas.

La declaración de Fernando Valdés

El magistrado declaró también de forma voluntaria ante la juez para reconocer que mantuvo una discusión con su mujer en la que ambos gritaron y ella subió a la terraza porque siempre que discuten se va arriba.

En su declaración reconoce que su mujer salió a la terraza cuando vio que él entraba en la habitación porque ella pensaba que él iba a continuar con la discusión. Valdés precisa que no utilizó ninguna violencia ni la agredió en absoluto y no hubo ningún forcejeo.

El informe de la Guardia Civil, negativo

El informe de valoración policial del riesgo emitido por la Guardia Civil es negativo y refleja un hecho de violencia física leve, aunque todas las demás respuestas a las cuestiones que plantea el informe —como la existencia de amenazas en los seis últimos meses, si se registra un aumento de la escalada de agresiones violencia psicológica o vejaciones o insultos humillaciones— son negativas. También son negativas todas las valoraciones de la FSE en cuanto a características del agresor, así como lo relacionado con la vulnerabilidad de la víctima.