Iker Casillas ha sido muy contundente al hablar de su salida del Real Madrid, su posible regreso al club blanco y cómo le ha afectado el infarto sufrido en mayo de 2019. "Mi marcha fue traumática, pero es mi casa (...) Aún no está nada cerrado, pero confío en que mi nueva etapa esté en el Real Madrid", explica.

"La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma. Cuando pasaron dos o tres años tuve una relación más tranquila con Florentino me dijo que tenía que estar aquí. Ahora, en agosto, hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora, cuando esté en Madrid, hablaremos", explica en una entrevista para la revista Semana.

Respecto a su regreso al Madrid y su salida del Oporto, Casillas afirma que "ojalá me pudiera quedar, pero tengo que emprender una etapa nueva". "Tengo que reflexionar y valorar qué hacer, donde ubicarme. Aquí hemos vivido sin presión, con mucha tranquilidad, pero toca empezar de nuevo. Me voy del fútbol sin pesar. Lo he ganado todo y no pondría en riesgo mi vida. Aún no está nada cerrado, pero confío en que mi nueva etapa esté en el Real Madrid", añade.

"El infarto me cambió la cabeza, me quitó la chulería rápido"

Sobre su estado de salud y su vuelta al césped, Casillas explica que "ningún médico firmaría un alta para que pudiera jugar". "Hace un año yo estaba con unos amigos cenando y al día siguiente me dio un infarto y todo cambió. Y porque el médico estuvo rápido, que, si no, me hubiese ido. Por eso ya no estoy para memeces".

Casillas habla de cómo el infarto sufrido en mayo de 2019 ha hecho que cambie su manera de pensar. "Me cambió la cabeza totalmente, me hizo poner los pies en el suelo, me quitó la chulería rápido. Yo antes era un rencoroso y solía decir que el que me la hace me la paga", explica.

"Ahora aparto lo que me hace daño y solo disfruto de lo que suma. Hace un año a Sara y a mí nos cambio la vida y debemos afrontarlo y disfrutar de lo que tenemos. Mañana no se sabe qué va a pasar", añade.

"Tenía casi ganada mi candidatura a la presidencia de la Federación"

El exportero también explica cómo vivió retirar su candidatura para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol: "Tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaron más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme.

