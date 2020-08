Salvador Illa, sobre la vuelta al cole: "Hay que seguir hablando en los próximos días"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este mediodía para explicar las medidas y recomendaciones que, por unanimidad, han alcanzado todas las comunidades autónomas. Entre las medidas destacan la prohibición de fumar en espacios públicos si no se puede mantener la distancia de seguridad y el cierre de las discotecas. Bares y lugares de ocio deben de cerrar a la 1:00 de la madrugada y a las 00:00 no deben admitir más clientes. Una de las recomendaciones es no reunirse en grupos mayores de 10 personas. La entrada en vigor de las nuevas medidas dependerá de la implementación de las normativas en cada comunidad.

Preguntado por la vuelta al colegio en septiembre, Salvador Illa ha reconocido que es un tema que se ha planteado en el Consejo. Ha recordado que las competencias en Educación corresponden a cada comunidad autónoma, que el ministerio de Isabel Celaá ya estableció una guía de medidas mínimas a seguir y que también ha habido una inyección económica por parte del Gobierno al dotar de 2.000 millones de euros a las comunidades.

"Es una competencia de las comunidades autónomas", ha explicado el ministro. "Ha habido varios consejeros que han manifestado su voluntad de compartir las medidas que están tomando", ha dicho Illa que ha manifestado la necesidad de sguir abordando el tema en futuros Consejos Interterritoriales: "Hay que seguir hablando en los próximos días".