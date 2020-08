No, tu cuenta bancaria no está "temporalmente restringida": así es la última estafa para hacerse con tus datos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre una nueva estafa mediante el que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con el control de tu ordenador. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto en estos últimos meses, mediante el que los estafadores se hacen pasar por una institución de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

En esta ocasión, tal y como explica Incibe, los estafadores se hacen pasar por el banco BBVA para explicarte que tu cuenta ha sido bloqueada. No obstante, desde el instituto explican que también podrían actuar bajo el nombre de otras entidades financieras: "No se descarta que existan otras campañas similares que usen el nombre de otras entidades financieras, instituciones o administraciones públicas para sus fines".

Así trabajan los cibercriminales: se hacen pasar por tu entidad bancaria

Los responsables del ataque se pondrán en contacto contigo a través de un correo electrónico en el que se distingue el logo del banco en cuestión: "Su cuenta bancaria de BBVA está restringida por actividad inusual". Sin embargo, no es más que una estrategia para que descargues un archivo malicioso que posteriormente infectará tu ordenador.

Así es el mensaje en cuestión. / Incibe

Después de informarte sobre una supuesta actividad inusual en tu cuenta, los responsables del ataque te pedirán que realices una prueba para desbloquearla. Al hacer clic sobre el enlace contenido en el correo, este descargará un archivo comprimido a tu ordenador con el nombre Visualizar.ZIP. Pero no es una prueba para desbloquear tu cuenta. Se trata de un troyano que tiene como objetivo hacerse con el control de tu ordenador. En caso de que abras dicho archivo comprimido, este comprometerá la seguridad del equipo y facilitará el robo de información por parte del ciberdelincuente.

Consejos para no caer en la trampa

Existen varios factores que nos ayudarán a distinguir que se trata de una trampa. En primer lugar, desde Incibe recuerdan que el banco BBVA nunca se pondrá en contacto contigo a través de un correo electrónico para explicarte que tu cuenta ha sido bloqueada. En caso de duda, ponte en contacto con el banco en cuestión para verificar si tu cuenta ha sido bloqueada o no.

Entre el resto de factores que demuestran que se trata de una estafa podemos encontrar, como ya ha pasado en otras ocasiones, un saludo que no es lo suficientemente serio para una notificación de este calibre. En caso de ponerse contacto contigo vía mail, el BBVA nunca se referiría a ti por como Info. Tampoco escribiría con faltas de ortografía ni utilizaría logos desactualizados. En definitiva, y si te encuentras con un mensaje de estas características, no pinches en los enlaces, no descargues archivos adjuntos y, sobre todo, no facilites datos personales a terceras personas para evitar ser víctima de un ataque.