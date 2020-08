David Silva: "La Real Sociedad le viene muy bien a mis condiciones"

David Silva ya ejerce como flamante fichaje de la Real Sociedad. El nuevo jugador txuri-urdin, uno de los movimientos de más relumbrón del mercado de este verano, ha dejado sus primeras impresiones en la web del club donostiarra.

Decisión clara. "Después de anunciarlo anoche he recibido muchas muestras de cariño y mensajes de mucha gente. He tenido bastantes ofertas todo este tiempo, y me decidí por la Real porque es un club que está haciendo las cosas muy bien".

Pasado en Gipuzkoa. "La Real tiene un estilo un estilo que me viene muy bien para mi juego, y San Sebastián ya lo conozco. Estuve en el Eibar hace mucho tiempo y conozco mucho esa zona, es una ciudad muy bonita y muy tranquila. Mi familia también ha sido parte de esta decisión".

🗣️ @21LVA: “Me decido por la Real porque está haciendo las cosas bien y tiene un estilo de juego que me viene bien” 💙⚪️#OngiEtorriDavid #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 18, 2020

El estilo de la Real. "El año pasado vi bastante la Liga, y vi partidos de la Real. La verdad es que juegan muy bien, conozco a compañeros de ese vestuario y también son referencias muy buenas. También del mister, yo creo que al final se pueden hacer cosas importantes, cosas buenas y jugar un buen fútbol. Hay un buen grupo y se está jugando un fútbol muy bueno. Para mis condiciones viene muy bien".

Temporada exigente con la Real. "Es un reto muy bonito y la verdad es que estoy deseando empezar. Cuando pasan estas cosas quieres estar cuanto antes, pero ahora vamos a disfrutar un poco de vacaciones, que también viene bien para la cabeza. Es un reto bonito, ilusionante para mí y también para mi familia".

Nueva casa. "Espero con mi granito de arena poder hacerlo bien y ganar cosas. Hay muy bien ambiente, y yo ya jugué ahí cuando el antiguo Anoeta con las pistas. Era un poco más frío, pero el césped siempre estaba espectacular. Ahora sin las pistas se ve que el ambiente ha mejorado muchísimo y estoy deseando verlo. Cuando pasa este tipo de cosas de que fichas por un equipo nuevo y con la ilusión que hay, estás deseando empezar".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta todo lo que queda de Champions y de Europa League.