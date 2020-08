Las razones por las que la pandemia no se ha frenado, según la OMS

Cada vez son más los países que acusan los rebrotes de COVID-19 en todo el mundo. Desde Alemania, donde se han confirmado recientemente más de 1.700 nuevos casos en las últimas 24 horas, hasta España, una de las naciones más afectadas por esta nueva ola de contagios después de confirmar más de 3.700 casos. Unos datos que han llevado a España a convertirse en el país europeo con más casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El aumento en el número de casos ha llevado a muchas personas a preguntarse qué se ha hecho mal y cuáles han sido las razones por las que la pandemia no se ha frenado todavía. Sobre esta y muchas otras cuestiones se ha pronunciado el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, quien ha dado algunas claves en las que explica por qué no hemos podido controlar la pandemia después de varios meses enfrentándonos a la misma.

"No se ha invertido lo suficiente"

En un evento celebrado en Ginebra, que se ha podido seguir a través de la cuenta de YouTube de la OMS, Ryan ha asegurado que no hemos podido frenar la pandemia de COVID-19 en todo el mundo puesto que los países más afectados por la misma no han invertido lo suficiente en realizar test, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear a sus contactos y en ponerlos en cuarentena para evitar la propagación del virus:

"Estamos gastando miles de millones de dólares en estímulos fiscales, destinando grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto de este virus, pero todavía no hemos invertido, colectivamente, en la infraestructura de la sanidad pública, en la mano de obra de la sanidad pública, en el proceso de diagnosticar, en el de rastrear los contactos y ponerlos en cuarentena. Cada dolar invertido en ese proceso ahorra muchísimo del daño económico paralelo", ha explicado Ryan.

La OMS insta a invertir en "educación y participación comunitaria"

En dicha conferencia, el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS ha asegurado que los gobiernos tienen que invertir mucho más dinero en educación y participación comunitaria. Según Ryan, si la gente no participa y no quiere dar su nombre real o su información de contacto es porque no saben cómo se utilizará esa información más adelante: "Estamos frente a un problema de confianza".

Por esa misma razón, y si se invirtiera lo necesario para educar a la sociedad, sería mucho más fácil que se descargaran este tipo de aplicaciones y facilitaran sus datos para el rastreo de contactos. En definitiva, la OMS pide una mayor inversión a los países para poder hacer frente a los rebrotes y evitar una segunda oleada de contagios.