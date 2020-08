Fernando Simón endurece su discurso ante la fuerte subida de contagios: "Las cosas no van bien"

Los contagios por coronavirus en España han experimentado una fuerte subida en los últimos días. Sanidad ha sumado 7.039 nuevos casos de coronavirus, 3.349 en las últimas 24 horas. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, suele dar dos ruedas de prensa a la semana, los lunes y los jueves, para explicar la evolución de la pandemia y contextualizar los números. En esta ocasión ha cambiado su discurso y lo ha endurecido para explicar la importancia de actuar de forma responsable.

"Las cosas no van bien, que nadie se confunda", ha insistido Fernando Simón para continuar a hacer una radiografía de la situación y de lo que puede pasar si no comienza a bajar la curva: "Cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue permitir reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento. Si seguimos dejando que la transmision siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos".

Simón ha explicado su reflexión para endurecer su discurso. "Llevo muchas semanas diciendo que esto no se ha acabado, pero me daba la impresión de que no estaba siendo lo suficientemente contundente. Hemos pensado que tenía que decir claramente que hay que hacerlo mejor", ha explicado.

El portavoz de Sanidad ha contado que cada joven produce casos en personas mayores o vulnerables, que han detectado problemas con los temporeros y que se trabaja "muy duramente" en las comunidades para solucionarlo. "Los empresarios y los temporeros han hecho un esfuerzo muy grande, se ha conseguido controlar el impacto", ha explicado.

Ha puesto también el acento Fernando Simón en el ocio nocturno que ha sido restringido ante el aumento de casos. "Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras. Debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Creo que hay muchos influencers en España que pueden ayudar a controlar la epidemia".

Respecto a la evolución y control de la epidemia, Simón ha dicho que no se puede hablar de que esté fuera de control en España; pero que en algunos puntos en concreto sí lo está. "A nivel nacional no podemos decir que la epidemia esté fuera de control. Aunque en algunos puntos concretos, sí", ha expresado.

En estos momentos hay en España 1.126 brotes activos., según ha explicado Simón. Los brotes sociales, familiares y de ocio son los que más brotes están provocando. Hay también una tendencia a la alza en los brotes en residencias de mayores, que ahora mismo representan el 7% del total mientras que los brotes entre los temporeros presentan una tendencia a la baja y están controlados.