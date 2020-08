¿No sabes en qué plataforma se encuentra la serie que te han recomendado? Esta app te ayuda a salir de dudas

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Filmin, Apple TV+, Sky... la oferta de plataformas de vídeo en streaming es cada vez más amplia, por lo que encontrar una serie o una película que nos hayan recomendado puede convertirse en misión imposible. La gran mayoría de seriéfilos sabe que Stranger Things pertenece a Netflix y que Juego de Tronos fue la gran baza de HBO durante una década. Pero, ¿sabrías en qué plataforma puedes encontrar una serie como, por ejemplo, Mr.Robot?

Si no quieres perder demasiado tiempo buscando la serie o la película en cuestión entre las distintas plataformas de vídeo en streaming, y prefieres que alguien lo haga por ti, tan solo tienes acceder a JustWatch o descargarte su aplicación. Nada más entrar a esta página web, los responsables de la página te pedirán que decantes entre dos series o películas para recibir recomendaciones personales de películas y series disponibles en las distintas plataformas.

La plataforma te recomendará series y películas en base a tus gustos

Tras escoger una de ellas, la plataforma te enviará a una nueva pantalla en la que tendrás que seleccionar al menos cinco títulos. A continuación, y después de dar a conocer los servicios de streaming que utilizas en la actualidad, la plataforma te mostrará aquellas opciones que más se amolden a tu elección. En cuestión de segundos podrás encontrar un sinfín de series y películas similares a las que has seleccionado con anterioridad. En caso de que estés buscando algo diferente, también podrás recibir recomendaciones en base a tu estado de ánimo.

En caso de que pases de las recomendaciones de JustWatch, y quieras descubrir las nuevas series y películas que se han estrenado en cada plataforma, dirígete a la opción Novedades. Tras pulsar sobre esta opción nos encontraremos con una especie de calendario en el que aparecerán las distintas series y películas se han ido estrenando cada día. Si accedes este jueves podrás descubrir que la película Jumanji ya está disponible en Movistar + o que Amazon Prime Video ha añadido nuevos capítulos de Expediente X.

Descubre en qué plataforma se encuentra la serie o la peli que te han recomendado

Si lo único que quieres es saber en qué plataforma se encuentra la serie o la peli que te han recomendado, escribe el título del producto en cuestión en el buscador. En cuestión de segundos, la página web te te mostrará en qué plataformas puedes encontrar la serie. Si buscas Mr.Robot, Just Watch te explicará que podrás ver sus tres primeras temporadas en Amazon Prime Video y la serie completa en Movistar +.

En definitiva, Just Watch no solo te ayuda a descubrir en qué plataformas se encuentra la serie que estabas buscando, también te hace un perfil personalizado y te muestra el contenido que te podría gustar. No solo aquel que tenga que ver con tus gustos, sino también los mejores estrenos de las plataformas de streaming que consumas de forma habitual.