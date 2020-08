La presentadora Ángeles Blanco estalla contra los políticos por la vuelta al cole: "Es intolerable"

A dos semanas del inicio del curso escolar todavía no hay protocolos claros sobre la vuelta al cole. Si será presencial o no, bajo qué parámetros sanitarios, si habrá una reducción de los ratios o cómo se actuará en caso de que haya un positivo de coronavirus. Las comunidades autónomas manejan algunos borradores a falta de perfilar todavía algunas cuestiones de calado e incorporarlo a sus reglamentos.

Sin ir más lejos, en Madrid hay convocada ya una huelga para los primeros días de septiembre convocada por los profesores ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que con los datos epidemiológicos que maneja la región no puede "recomendar" una vuelta presencial a las aulas.

No son pocas las reacciones en redes sociales y medios de comunicación. La periodista y presentadora de Telecinco, Ángeles Blanco, que no suele ser muy activa en su cuenta oficial de Twitter en este caso ha estallado ante la inacción política: "Me parece intolerable q a 19 d agosto alumnos,profesores,madres y padres sigamos sin saber q pasará con el curso escolar. Empresas d todos los tamaños han elaborado planes d actuación para salir adelante. D los políticos depende la educación d nuestros hijos y la gestión familiar"

Me parece intolerable q a 19 d agosto alumnos,profesores,madres y padres sigamos sin saber q pasará con el curso escolar.Empresas d todos los tamaños han elaborado planes d actuación para salir adelante.D los políticos depende la educación d nuestros hijos y la gestión familiar — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) August 19, 2020

La presentadora de Informativos Telecinco en su edición de fin de semana ha sido muy crítica con los políticos y señala algo evidente: si las empresas han podido elaborar protocolos para prevenir los contagios, también deben hacerlo los encargados de que se abran las aulas.