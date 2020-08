El consejero de Sanidad de Madrid no se plantea "a día de hoy" un "curso escolar presencial al 100%"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en los micrófonos de la Cadena SER que con los datos de incidencia de COVID-19 en Madrid "a día de hoy", con una "tendencia en crecimiento de casos", "tendría dudas" para tomar una decisión de iniciar el curso presencial al 100%: "No me plantearía un inicio (del curso) al 100%", ha asegurado.

En una entrevista en Hoy por Hoy con Pedro Blanco, Ruiz Escudero ha tirado de cautela para afirmar que "la decisión del inicio de los colegios debe tomarse con los datos epidemiológicos" más cercanos a la fecha de vuelta a las aulas.

"Es importante que no solo valoremos la situación estrictamente particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos dentro de una región, es un virus que no entiende ni de fronteras, ni de regiones y que no entiende de colegios, que lo que hace es contagiar individuos", ha dicho en la SER.

El miércoles los sindicatos educativos de Madrid convocaron una huelga del profesorado por la falta de protocolos claros para la 'vuelta al cole'. Denuncian la 'inacción' del gobierno regional y la Consejería de Educación ya que en ningún caso se han tomado las medidas adecuadas para la vuelta imprescindible a las aulas.

Rastreadores "suficientes"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los 560 rastreadores que están trabajando en el seguimiento de los casos de COVID-19 y los contactos de la región son "suficientes" a día de hoy, pero ha dicho que están "preparados para seguir aumentando en contrataciones". Asimismo, ha señalado que "para hacer rastreo primero hay que hacer diagnóstico", por lo que "es fundamental tener esa capacidad de llegar a hacer el mayor número de PCR posibles, sobre todo para detectar a los asintomáticos".

En concreto, ha precisado que hay dos tipos de rastreadores, los técnicos de Salud Pública, que se encargan de hacer las encuestas epidemiológicas y de esos hay unos 350, y los operadores, que son el resto y que se encargan de hacer el seguimiento diario de los casos y los contactos. "Hay que reconocer que no todos los contactos cumplen con ese confinamiento y estamos por todos los medios buscando de qué manera puedan hacer ese confinamiento", ha apuntado el consejero de Sanidad, quien ha recordado que los contactos deben confinarse aunque su PCR primera haya sido negativa, porque "a veces hay periodos ventana en los que no positiviza esa PCR".

Escudero ha asegurado que desde el primer momento el Gobierno regional ha ido adaptando la red de rastreo a los casos que se iban detectando mediante "todas las opciones posibles", desde el modelo de contratación pública, que representa el 95 por ciento, hasta por vía de urgencia en el ámbito privado, para aseverar que "lo importante es que no quede nadie sin esa labor de seguimiento".

"Nunca hemos pedido voluntarios"

"Nosotros nunca hemos pedido voluntarios, nuestra misión como administración que somos es contratar el personal que sea necesario para realizar esas labores de rastreo", ha aclarado Escudero respecto a la propuesta de la Universidad Complutense de Madrid de reclutar voluntarios, que el Gobierno regional recogió en una resolución. A este respecto, ha señalado que a día de hoy "todavía no hay ningún voluntario trabajando en labores de rastreo", y ha agregado que "otra cosa es lo de los ayuntamientos", a los que han pedido voluntarios para ayudar a que se cumpla el confinamiento y las medidas higiénico sanitarias.

Escudero ha destacado que la "incidencia alta" de la pandemia en la Comunidad de Madrid está condicionada por la movilidad y la concentración de personas que se dan en la región, y que al incrementar la capacidad diagnóstica se ha aumentado la detección de asintomáticos.

1.150 hospitalizados

En cuanto a hospitalizaciones, ha señalado que a día de hoy hay 1.150 pacientes hospitalizados, de los cuales un centenar se encuentran en UCI. Los casos de hospitalización han pasado de un 80 por ciento a entre el 15 y el 20 por ciento, según ha apuntado. "No vamos detectando que en otros hospitales tengamos que activar esos planes de elasticidad", ha indicado Escudero respecto a las medidas tomadas por el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón y el Hospital de Móstoles de suspensión de cirugías y consultas, al tiempo que ha constatado que estos hospitales atienden a las zonas sanitarias con mayor incidencia.

Aguado responde

El vicepresidente del gobierno madrileño ha asegurado que no contempla otro escenario "que no sea presencial". Ignacio Aguado ha dicho que a día de hoy no cabe otra posibilidad que la vuelta a las clases presenciales con las medidas sanitarias que sean necesarias: uso de mascarillas, distancia física, grupos burbuja. De esta manera, Aguado contradice las palabras del consejero de Sanidad que ha dicho en la Cadena SER que hay "dudas" de que haya clases presenciales y no recomienda que sea así.