Los 25 sevillistas que acompañaron al equipo en la final de la Europa League

El Sevilla FC no estuvo del todo solo en la grada de la final de la Europa League frente al Inter de Milán. En Colonia, 25 afortunados sevillistas pudieron seguir de cerca a los suyos en su sexta final en el torneo, marcada por las restricciones sanitarias en el ambiente. Los elegidos entraron al estadio haciendo uso de las invitaciones que ofrecía la UEFA a cada club.

Los convocados para el graderío tuvieron la responsabilidad de alentar con toda la fuerza de un sevillismo que en esta ocasión tuvo que emocionarse a distancia. Desde las redes sociales del club dejaron constancia de lo enchufados que estuvieron para intentar llevar en volandas a sus jugadores hacia la victoria.

Desde el conjunto de Nervión quisieron que estas exclusivas entradas fueran aprovechadas por empleados de las diferentes secciones de su organigrama. Además, un par de ellas fueron repartidas a dos socios del equipo en posesión de carnets con cifras señaladas. Por un lado, el carnet 2108 de Carlos Domínguez se ganó la plaza debido al 21 de agosto para el que se fijó la gran cita . Por otro, el 2020 en posesión de Francisco Gómez recibió premio en honor a un año tan extraordinario.

Este último tuvo la oportunidad de explicar en Carrusel la inesperada llamada recibida para informarle. "No me lo creía. Es algo que no esperaba porque realmente no había nadie en el campo", comentó en el tiempo de descanso de la final. Un telefonazo que a buen seguro dejará momentos para el recuerdo después de haber viajado incluso en el mismo avión que toda la expedición hispalense.

