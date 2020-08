Si te llega este correo relacionado con el Ministerio de Trabajo, no descargues nada: es un fraude

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han alertado, a través de un comunicado, sobre una nueva estafa diseñada para infectar ordenadores de terceros y hacerse con sus datos personales. Una campaña de phising, como otras tantas que hemos visto durante estos últimos meses, mediante la que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para distribuir un software malicioso e infectar miles de unidades.

No obstante, desde Incibe no descartan que existan otras campañas similares que usen el nombre de otras instituciones o administraciones públicas para llevar a cabo este tipo de golpes. En primer lugar, tal y como explican desde el Incibe, las víctimas reciben un correo en el que se les informa de que se les ha abierto un proceso extrajudicial.

A continuación, y para demostrar que se trata de un proceso real, los responsables del ataque comparten una imagen borrosa de un informe y un enlace. El objetivo de los responsables del ataque es que la víctima pulse sobre dicho enlace para que pueda leer los motivos del proceso extrajudicial. En caso de que el usuario o usuaria decida pulsar sobre el enlace, sobre el archivo adjunto o sobre la imagen para consultar el expediente, el correo electrónico descargará un archivo a tu dispositivo de forma automática.

Un archivo comprimido, con el nombre "TRABAJO_D_(números aleatorios)_(carácteres_aleatorios)" y la extensión .zip, que contiene software malicioso. Tras instalarlo en nuestro ordenador comprometeremos la seguridad del equipo y facilitaremos que el ciberdelincuente pueda acceder al mismo. Después de modificar la configuración de seguridad del equipo infectado, los responsables del ataque podrán hacerse con el control del mismo.

Para evitar caer en la trampa, desde el Incibe recomiendan que

no abras correos de usuarios desconocidos o aquellos que no hayas solicitado expresamente

. Pero no solo eso. El Instituto Nacional de Ciberseguridad también recomienda a sus usuarios que desconfíen de enlaces acortados y de ficheros adjuntos pese a que sean de contactos conocidos. Dichos archivos pueden contener malware y acabar infectando tu ordenador por lo que, en caso de que no estés seguro de lo que vas a descargar, no lo hagas.