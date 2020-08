Esta es la canción del verano para los usuarios de Spotify en España

Llega septiembre y, con él, la vuelta al cole y al trabajo tras uno de los veranos más atípicos de las últimas décadas. Un verano en el que nos hemos quedado sin festivales y en el que los pueblos de todo el país han tenido que cancelar sus fiestas por la crisis de la COVID-19. Pero la música no ha parado de sonar. Ante la imposibilidad de poder bailar en verbenas, fiestas y discotecas, la sociedad se ha montado sus propios conciertos de la mano de Spotify.

Hace apenas unas horas, la plataforma de música en streaming ha dado a conocer cuáles han sido las canciones más populares del verano tanto en España como en el resto del mundo. En el caso de nuestro país, el reguetón vuelve a imponerse en una lista en la que no hay guiños a otro tipo de géneros. Sin embargo, el género no ha podido imponerse a nivel global, donde la sociedad se ha decantado por otro tipo de ritmos.

Las canciones del verano para los usuarios de Spotify en España

La canción más escuchada este verano por los usuarios y usuarias de Spotify España es el remix de La Jeepeta. Una canción, de Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka, que ha acumulado más de 30 millones de reproducciones en la plataforma. A esta le siguen otras como Caramelo (26 millones de reproducciones) y El Manual (25 millones). Mientras que la primera de ellas pertenece a Ozuna, la segunda es de Anuel. Un artista al que también podemos encontrar en cuarta posición junto a Bad Bunny con Hasta que Dios oiga.

Entre el resto de canciones de la lista los usuarios de Spotify España han elegido PAM, Relación, Carita de Inocente, La Curiosidad, Sur y Norte y Fabuloso. En definitiva, ritmos latinos que han marcado un verano diferente. ¿Y cuáles han sido las canciones españolas más escuchadas? Según ha dado a conocer la plataforma de música en streaming, Mil Tequilas se impone a otros himnos como el Pa' toa la vida de Don Patricio y TKN, la colaboración entre Rosalía y el rapero estadounidense Travis Scott.

La Jeepeta (Remix) - Nio García, Anuel AA y Myke Towers con Brray y Juanka

Caramelo - Ozuna

El Manual - Anuel AA

Hasta Que Dios Diga - Anuel AA, Bad Bunny

PAM - Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa,

Relación - Sech

Carita de Inocente (Remix) - Prince Royce y Myke Towers

La Curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers

Sur y Norte - Ñengo Flow y Anuel AA

Fabuloso - Sech y Justin Quiles

Las canciones más populares a nivel internacional: estos han sido los grandes éxitos

A nivel internacional, los usuarios de Spotify han determinado que Rockstar ha sido la canción del verano. El tema de DaBaby y Roddy Ricch ha sumado más de 383 millones de reproducciones en las últimas semanas. A continuación, podemos encontrar otros temas como Blinding Lights, de The Weeknd (340 millones de reproducciones) y el remix de Roses, de SAINt JHN e Imanbek (280 millones de reproducciones).

Más allá de estas tres, los usuarios y usuarias de la plataforma de música en streaming por excelencia también han elegido canciones como Savage Love, Watermelon sugar o Death Bed (Coffee for your head). La lista la completan otros éxitos como Rain on me, de Lady Gaga y Ariana Grande, Tosie Slide de Drake, Breaking Me o Dance Monkey, sin duda alguna una de las canciones que más han sonado en lo que vamos de este año tan atípico.

ROCKSTAR - DaBaby con Roddy Ricch

Blinding Lights - The Weeknd

Roses - Imanbek Remix - SAINt JHN

Savage Love (Laxed - Siren Beat) - Jason Derulo y Jawsh 685

Watermelon Sugar - Harry Styles

Death bed (coffee for your head) - Powfu, beabadoobee

Rain On Me - Lady Gaga featuring Ariana Grande

Toosie Slide - Drake

Breaking Me - Topic, A7S

Dance Monkey - Tones And I