La Guardia Civil revela las técnicas más frecuentes de los delincuentes para robar en cajeros

Hace apenas unos días, la Policía Nacional alertaba sobre una nueva técnica robar en cajeros automáticos bautizada como Teller Hooking. Todo ello a través de un vídeo compartido en redes sociales, donde podíamos ver el modus operandi de esta operación que acabó con la detención de seis integrantes de un grupo organizado tras estafar una cantidad superior a 200.000 euros. Una técnica de lo más sofisticada que ha llevado a los distintos establecimientos a actualizar las medidas de seguridad de los cajeros automáticos.

En primer lugar, el grupo organizado solicitaba un reintegro de 1.000 euros en los cajeros automáticos con tarjetas bancarias de terceras personas e introducía el gancho Teller Hooking en el dispensador de efectivo. Una vez hecho esto, los estafadores capturaban los billetes con el artilugio y, ya con el dinero en su poder, anulaban la operación para provocar un fallo en la máquina. De esta manera, los responsables del ataque se quedaban con el efectivo y la cuenta corriente se mantenía intacta.

De la 'técnica de la cámara' al Skimmer: así trabajan los ladrones para copiar tu tarjeta

Varios días más tarde, la Guardia Civil ha pedido a la sociedad que preste atención a la hora de sacar dinero para evitar ser víctima de un golpe. Todo ello a través de un gráfico compartido en su cuenta de Twitter, mediante el que muestra las técnicas más frecuentes de los delincuentes para clonar tarjetas en cajeros: "Al ir a sacar dinero ten presente que los cajeros pueden haber sufrido alteraciones. Si algo no te cuadra, llama al 062".

Entre las técnicas más recurrentes podemos encontrar la 'técnica de la cámara' y la del Skimmer. En la primera de ellas, los ladrones ocultan una cámara de vídeo con un plástico en la parte superior del cajero. Todo ello para grabar sus números confidenciales. Para no levantar sospechas, los responsables del ataque intentarán ocultar la cámara bajo una placa. Sin embargo, y si nos fijamos bien en dicha zona, podremos distinguir el objetivo.

Al ir a sacar dinero ten presente que los cajeros pueden haber sufrido alteraciones



Aquí te enseñamos las más frecuentes



Si algo no te cuadra ➡ 📱062 pic.twitter.com/Rsi6paeBC8 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 25, 2020

Presta atención al cajero y, si algo no te cuadra, llama al 062

Por otro lado, el Skimmer es el aparato utilizado para copiar la información de la banda magnética de una tarjeta. Un aparato que, si prestamos atención, estará sobrepuesto sobre la ranura habitual del cajero automático. De esta manera, los ladrones podrán copiar la información de tu tarjeta y, dado que han grabado tu código PIN, podrán acceder a la misma sin ningún problema.

Por lo tanto, y si hay algo que no te cuadra en tu cajero automático de confianza, no realices ninguna operación. En caso de que haya cualquier problema, ponte en contacto con los responsables del banco o llama al 062. De esta manera, los ladrones no podrán hacerse con el control de la tarjeta y evitarás cualquier robo.