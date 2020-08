¿Quieres ser voluntario para testar la vacuna contra el coronavirus? Estos son los requisitos

La vacuna contra el coronavirus está ya más cerca y antes de distribuirla es necesario hacer pruebas en humanos. Por ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este viernes sobre el primer ensayo clínico de la vacuna en humanos que ha autorizado España, junto con Bélgica y Alemania, de la compañía Johnson & Johnson y que pronto entrará en Fase 2. En esta fase se estudiará cómo determinar la cantidad de dosis para generar la inmunidad, las diferencias entre administrar una o dos dosis, así como el intervalo de tiempo que debería pasar entre las dosis necesarias.

Para la prueba del antídoto en humanos, se requieren 190 voluntarios que tendrán que pasar los hospitales autorizados para el testeo. Los elegidos son dos de Madrid: el Hospital de La Paz y el de la Princesa; y uno en Santander: el Marqués De Valdecilla. El reclutamiento de voluntarios comenzará la semana que viene, tal y como ha afirmado Illa, que se hará "de forma inminente" para tener listas las dosis en diciembre y comenzar a suministrarlas.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder ser voluntario?

Tener entre 18 y 55 años, o tener más de 65 años.

Estar sano.

No haber tenido coronavirus, ni contacto previo con el virus. Es decir, si algún conviviente lo ha pasado, no podrás ser voluntario.

Tener bajo riesgo de contagio y no estar expuesto diariamente.

Para postularte como candidato a probar la vacuna, no debes acudir a los centros hospitalarios, pues desde que empezó la emergencia sanitaria, recomiendan no ir si no es estrictamente necesario para no colapsar el sistema sanitario. Así, las solicitudes se entregarán vía email que habiliten los diferentes hospitales o llamando al teléfono de atención al cliente. De hecho, el hospital de La Paz ya ha reclutado de esta forma a 40 voluntarios de los 75 que les corresponde.

Hay muchas dudas acerca si la prueba voluntaria estará remunerada. De momento no se sabe mucho, pero según la Ley en España sobre los ensayos clínicos, fijada en el BOE mediante el Real Decreto 1090/2015, se puede pagar una pequeña suma por las molestias. La cantidad varia, pero nunca será tan elevada como para servir de justificación a alguien que participa solo por la remuneración. Lo que sí está claro, es que según la legislación, en los ensayos clínicos deben garantizarse una indemnización por daños y perjuicios si el ensayo no es acorde con los riesgos presumibles.