Si te ha llegado esta oferta de Amazon, ten cuidado: es una estafa para hacerse con tu dinero

"¿Te gustaría disfrutar de Amazon Prime Video por tan solo dos euros?" La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de un aviso publicado en su página web, sobre la proliferación de un nuevo tipo de estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que los estafadores se hacen pasar por marcas de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

En esta ocasión, la OSI se centra en el caso de Amazon. No obstante, tal y como demuestra mediante su aviso, los responsables de este ataque también se hacen pasar por otras compañías como Audi, Volkswagen, Tesla y Samsung, entre otras. Por lo tanto, y si has recibido alguna oferta demasiado buena como para ser cierta, te recomendamos que verifiques si se trata de una promoción real o si no es más que un gancho para atraer a personas confiadas y hacerse con sus datos personales y financieros.

Así actúan los cibercriminales: te ofrecerán grandes promociones a precios de broma

En el caso de Amazon, los responsables del ataque te enviarán un correo electrónico mediante el que te explican de que podrás conseguir un año de suscripción a Amazon Prime Video simplemente por contestar a un simple cuestionario. Un correo, repleto de faltas de ortografía, que debería mosquearte lo suficiente como para que te lo pienses dos veces antes de ofrecer tus datos a terceras personas.

Tras hacer clic en el botón o el enlace, este nos reenviará a una página web similar a la de Amazon Prime Video. Todo ello para que la víctima piense que se trata de la página en cuestión y que ofrezca sus datos personales. Después de completar una encuesta relacionada con la experiencia de compra en Amazon, los responsables del ataque te explicarán que has desbloqueado una serie de premios. Entre ellos, la suscripción anual a la plataforma de vídeo en streaming por apenas dos euros.

Así actúan los cibercriminales. / OSI

Los ciberdelincuentes te pedirán tus datos personales y financieros a cambio de una suscripción que no existe

Para poder optar a este regalo, los ciberdelincuentes nos pedirán nuestros datos de carácter personal para poder crear una cuenta y recibir así el premio. Desde el nombre y los apellidos hasta la dirección postal, el teléfono o el correo. A continuación, y después de compartir tus datos personales con terceros, los responsables del ataque te reenviarán a una nueva página en la que pedirán tus datos financieros. Pero, al compartir tus datos, no recibirás dicho premio.

En caso de que recibas con un correo electrónico de estas características, y quieras comprobar si te enfrentas a un mensaje real o no, Amazon recomienda que escribamos un mensaje a stop-spoofing@amazon.com denunciando el caso: "Para más información sobre cómo identificar emails fraudulentos, visita nuestra página de seguridad y privacidad aquí". Gracias a ello, evitarás que los estafadores se hagan con tus datos personales y que se aprovechen de ellos tanto para utilizarlos en su propio beneficio como para vendérselos a terceros.