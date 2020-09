Mapa de contagios: incrementan las medidas contra los rebrotes, mientras Andalucía y Madrid siguen preocupando

Este martes, Sanidad ha sumado otros 8.115 contagios de coronavirus, de los que 2.731 han sido diagnosticados ayer, la gran mayoría de nuevo en Madrid, una de las comunicades que más preocupan como ha explicado el propio presidente Pedro Sánchez en una entrevista en 'Hoy por hoy' con Ángels Barceló: "Nos preocupa el estado de la epidemia en Madrid". En este sentido, la región madrileña ha notificado a Sanidad 2.121 positivos nuevos, 698 de ellos confirmados ayer y 247 de las 888 hospitalizaciones llevadas a cabo en toda España; le sigue Andalucía con 959 infecciones, 309 de ellas diagnosticadas este lunes, y 122 ingresos hospitalarios. Además, la tasa de ocupación de los hospitales españoles se mantiene por segundo día consecutivo en el 6%, con un total de 6.807 camas ocupadas con pacientes COVID, pero cuatro comunidades duplican, o casi lo hacen, esa cifra: Madrid (15%), Aragón (14%), País Vasco (12%) y Baleares (11%). Además, Andalucía vuelve a batir cifras diarias de contagio desde que comenzó la pandemia con 955 casos de coronavirus.

Una jornada también marcada por el comienzo de las clases en algunas comunidades, coincidiendo con el anuncio de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha aclarado que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en COVID-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida. Asimismo, este martes comenzaba el confinamiento en la localidad valenciana de Benigànim pero un juez de Valencia ha anulado la resolución de la Conselleria de Sanidad al considerar que "no supera el juicio de proporcionalidad" en cuanto el sacrificio de derechos fundamentales "no se justifica por la gravedad de la situación actual, que no está acreditada". Sanidad ha dictado esta misma tarde una resolución que atiende a las precisiones que requiere este juzgado. En este sentido, las comunidades incrementan las medidas para combatir los rebrotes, principalmente en el ocio, como ha pasado con Cataluña, con La Rioja y con la Junta de Castilla y León que ha anunciado nuevas medidas "drásticas" para tratar de frenar la dinámica de contagios en las ciudades de Salamanca y Valladolid, donde quedarán restringidas desde el jueves actividades como los velatorios, el culto religioso, la hostelería, el ocio y las reuniones familiares, prohibidas para más de 10 personas, ya sea en el ámbito privado o en un lugar público.

Comunidad de Madrid

El número de contagios y fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid ha subido ligeramente este martes respecto al lunes al pasar de 459 positivos en 24 horas a 563 y de 14 a 18 muertos, la cifra más alta desde el final del estado de alarma. A los 459 positivos notificados de las últimas 24 horas hay que sumar otros 2.105 casos de días anteriores que han sido incorporados ahora al recuento.

os datos del coronavirus en la Comunidad de Madrid han provocado un enfrentamiento entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su preocupación por la evolución de la pandemia en la región después de que la dirigente denunciara un "ensañamiento" por parte del Ejecutivo central.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha registrado 902 nuevos contagios de COVID-19 y siete fallecidos en el último día y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado que frenar el virus "requiere un compromiso individual de todos y cada uno de los ciudadanos, que deben asumir su parte en la lucha contra la pandemia". "Si no es así, no lograremos controlar la transmisión del virus", ha advertido.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha dictado esta misma tarde una resolución que atiende a las precisiones que requiere el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València, en relación al confinamiento de Benigànim (Valencia). En la nueva resolución, ha informado la Conselleria, se precisa que el confinamiento "es perimetral a la población de Benigánim, permitiéndose, en todo caso, la circulación de personas residentes dentro del municipio". También se aclara que se establece hasta un máximo de 10 personas en reuniones de carácter social o familiar y los actos de culto se realizarán hasta un tercio de la capacidad de dichos lugares, siempre respetando las normas de seguridad de uso de la mascarilla y distanciamiento social.

Andalucía

Andalucía ha registrado este martes un incremento de 955 nuevos casos de COVID-19 confirmados por PCR, la cifra más alta de la pandemia, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza siete fallecidos más: cuatro en Almería, uno en Granada, y otros dos en Jaén y Málaga, respectivamente. También ha indicado en relación al brote declarado en la residencia 'El Zapillo' de Almería que se ha producido un fallecimiento, con lo que son seis en total desde que se declaró, para añadir que con respecto al resto de datos no hay novedades, con 110 casos positivos, de los que 72 son residentes y 38 trabajadores. Hay una persona hospitalizada.

En cuanto al brote de El Manantial de Terque en Almería, no se han registrado cambios con respecto al día anterior. Tampoco hay novedades en las últimas 24 horas en los dos últimos brotes declarados en la residencia de mayores Fardes, en Benalúa (Granada), y en la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Por otro lado, Salud ha apuntado que se ha registrado un brote en la residencia de Luque (Córdoba), con 18 casos positivos, todos residentes.

Para luchar contra los rebrotes, el Gobierno andaluz ha limitado a 150 personas al aire libre y a 100 en espacios cerrados el aforo en las celebraciones de bodas o similares, no se podrá celebrar la tradicional barra libre y deberán estar todos en las mesas y no más tarde de las 01:00 horas.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha anunciado este martes nuevas medidas "drásticas" para tratar de frenar la dinámica de contagios de COVID-19 en las ciudades de Salamanca y Valladolid, donde quedarán restringidas desde el jueves actividades como los velatorios, el culto religioso, la hostelería, el ocio y las reuniones familiares, prohibidas para más de 10 personas, ya sea en el ámbito privado o en un lugar público.

En cuanto al brote en el Complejo Asistencial de Ávila se suman dos fallecimientos registrados en las últimas horas en el elevan a ocho las muertes por el brote en la residencia de mayores de la localidad abulense de Candeleda, según la Delegación Territorial de la Junta en la provincia. El número de hospitalizados es de 16 y no ha habido nuevos casos positivos registrados por los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Ávila, que el lunes notificó 109 positivos.

Aragón

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 275 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, registrados este lunes, 31 de agosto, y procedentes de los resultados de 2.414 pruebas PCR. Asimismo, se han dado 647 altas epidemiológicas. El Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha detallado que de los 275 nuevos contagios, 211 corresponden a la provincia de Zaragoza, 17 a la de Huesca y 35 a la de Teruel, mientras que hay 7 en los que no tienen provincia de referencia. Del total, el 57 por ciento son asintomáticos y la tasa de positividad está en el 11,39 por ciento.

Respecto a la ocupación en los hospitales, hay 513 camas con pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo, de los que 87 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 448 en planta. La Comunidad autónoma cuenta con 1.466 camas de hospitalización convencional disponibles, de las que 61 son camas de UCI con respirador disponibles más otras 13 camas UCI sin respirador, según se recoge en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón.

Galicia

En Galicia, donde sigue la inquietud por el brote de coronavirus originado en una residencia de O Incio (Lugo) que afecta a 89 residentes y 27 trabajadores, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado test masivos de COVID a través de muestras de saliva, que comenzarán en septiembre y se prevé la realización unos 100.000 al mes.

Cataluña

La Conselleria de Salud de la Generalitat Generalitat ha prorrogado este martes determinadas medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus en los municipios de Barcelona y Lleida afectados por los brotes de COVID-19, y las amplía en relación con las actividades de hostelería y restauración al limitar al 50% del aforo la ocupación de las terrazas. Así se desprende de dos nuevas resoluciones en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), que establecen un nuevo periodo de las medidas de 15 días a partir de este martes, sin perjuicio de la vigencia de otras de ámbito territorial superior, como la publicada el sábado que prohíbe las reuniones de más de diez personas en toda Catalunya.

Catalunya ha registrado hasta este martes 131.863 casos confirmados acumulados de coronavirus, 793 más que en el recuento del lunes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.033, 12 más que los registrados el lunes: 7.181 en hospital o centro sociosanitario, 4.134 en residencia, 826 en domicilio y 892 que no son clasificables por falta de información.

País Vasco

Euskadi ha registrado este pasado lunes 445 nuevos casos positivos de covid-19 mediante pruebas PCR, 36 más que el día anterior. La cifra de pacientes hospitalizados ha bajado hasta los 282 y, de ellos, 33 están ingresados en UCI. Según los últimos datos hechos públicos este martes por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el último día de agosto ha anotado, en las 7.163 pruebas PCR efectuadas en Eskadi, 194 casos en Bizkaia (31 menos que la jornada anterior), 146 en Gipuzkoa (14 contagios más) y 89 en Álava (45 más). Los 16 restantes son de personas con residencia fuera de la comunidad.

En los hospitales vascos, han ingresado en planta en la pasada jornada 46 pacientes con COVID-19 y 33 personas permanecen ingresadas en las UCI, dos menos que un día antes. La cifra de hospitalizados se sitúa en 282, frente a los 295 del día anterior.

Canarias

Canarias ha registrado este martes 219 nuevos casos positivos por coronavirus, lo que eleva los acumulados totales a 7.325 y los activos hasta 4.426, debido a las 89 altas, según el balance de datos que actualiza cada día la Consejería de Sanidad a las 14.00 horas y que muestra una ligera contención con respecto a los últimos días. Del total de casos activos, 33 ocupan camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), seis más que ayer y 23 de ellos en Gran Canaria, nueve en Tenerife y uno en Lanzarote, mientras que 181 están hospitalizados y 4.212 permanecen aislados en sus domicilios.

La Rioja

El Ejecutivo riojano ha aprobado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, una serie de medidas para contener la expansión del coronavirus, que pasan, entre otras por limitar el número máximo de personas en las reuniones sociales a diez personas no convivientes, por prohibir el botellón y la actividad en chamizos, así como que los clubes de alterne permanezcan cerrados.

En la reunión, además se han aprobado una serie de recomendaciones de prevención e higiene sanitarias para contener la pandemia de COVID-19. Tanto éstas últimas como las medidas entrarán en vigor en las próximas horas, una vez que sean publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja, y se mantendrán vigentes en toda la comunidad el tiempo necesario para contener la enfermedad. De este modo, el Gobierno de La Rioja refuerza las actuaciones dirigidas a controlar la transmisión del coronavirus en la región. En los últimos 14 días, se han diagnosticado 1.120 casos de la enfermedad con una incidencia acumulada de 353,54 casos por 100.000 habitantes.