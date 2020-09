El padre de Messi alimenta la incertidumbre: no sabe si Leo podrá irse del Barcelona

Este miércoles, el padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, se reunió junto a su hijo Rodrigo y el abogado de Cuatrecasas, Jorge Pecourt, con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el directivo Javier Bordas sin llegar a ningún acuerdo.

Tal y como confirmaron este martes Adrià Albets y Manu Carreño en 'El Larguero', el jugador no tiene nada decidido y no se descarta ninguna opción. Está "difícil" la opción de que Messi se pueda quedar en el Barcelona -ya lo dijo Jorge Messi-, pero también está difícil que se pueda marchar del club.

🔴📻 EN DIRECTO | Informa @manucarreno y @AdriaAlbets



“Messi no tiene nada claro que al final se pueda marchar del Barcelona y no descarta nada, a esta hora de la noche”



Sigue el DIRECTO aquí 👉 https://t.co/auHaiC17Bo pic.twitter.com/jOK0nRmKAZ — El Larguero (@ellarguero) September 1, 2020

¿Seguir un año más y marcharse libre del Barça?

Bartomeu sigue con la decisión de que Messi no salga gratis del club. Ante esta imposición, Messi podría dar marcha atrás. El padre del jugador ha confirmado a las cámaras de ‘Deportes Cuatro’ que podrían estar estudianto la posibilidad de que Leo continúe en el Barcelona un año más y se vaya el año que viene libre.

Ante la pregunta de la reportera: "¿Estáis estudiando la posibilidad de que Leo se quede y se vaya el año que viene libre?", el medio afirma que Jorge Messi ha dicho "sí". Sin embargo, el programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER ha podido saber que Jorge Messi, tras ver el vídeo con sus compañeros de equipo, dice que no ha respondido "sí". El padre de Messi asegura que ha respondido "no sé".

🔴🔴El padre de Messi nos confirma en EXCLUSIVA que están estudiando que Messi se quede esta temporada. El argentino se iría libre el año que viene. Toda la información hoy en @DeportesCuatro #Messi #FCB #Messigate pic.twitter.com/zOpbh3ZrxN — Clàudia Cebrian Mozas (@claudia_cebrian) September 3, 2020

Medios argentinos aseguran que Messi se quedará en el Barça al 90%

El medio TyC Sports, que desveló que Messi había enviado un burofax al FC Barcelona para pedir su salida, asegura ahora que hay un "90% de opciones" de que el argentino siga en el club blaugrana, tras la reunión mantenida el miércoles entre ambas partes.

"Hay un 90% de opciones de que Messi siga en el Barcelona", aseguró el periodista de TyC Sports Martín Arévalo, encargado de desvelar la noticia del burofax. "Este jueves puede ser un día crucial ya que se espera que llegue una decisión definitiva", añadió.

Biancucchi, primo de Messi: "Su adiós al Barça no está tan claro"

El exjugador Maximiliano Biancucchi, primo del futbolista Leo Messi, ha señalado que el adiós del argentino al FC Barcelona "no está tan claro" y, tras opinar unos días atrás que veía a su familiar fuera del Camp Nou, matiza ahora que no está seguro de ello.

"Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy cien por cien seguro de que pueda irse", afirmó el primo de Leo Messi en declaraciones al medio Tuttosport recogidas por Europa Press.

Eso sí, aseguró que Messi es "el más grande de todos" y que encajaría en cualquier equipo. "Es el mejor, y cualquier Liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés de Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia", matizó.

Por otro lado, el del posible comprador o nuevo destino de su hijo, negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.