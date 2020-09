En la reunión que han mantenido las dos partes, Jorge Messi ha insistido en que se remite al burofax enviado al club azulgrana y mantiene que Leo Messi no se siente jugador del FC Barcelona.

Por su parte, la directiva del Barça ha afirmado que espera en los entrenamientos -Messi no fue a los test para la COVID ni a las primeras sesiones- y ha insistido en que no tiene intención de negociar ningún tipo de traspaso. No hay, por tanto, cambio de postura en ninguna de las dos partes tras un encuentro en el que han estado presentes Jorge Messi y el presidente Josep Maria Bartomeu. También han participado Rodrigo Messi -también hijo de Jorge Messi- y un abogado del despacho que asesora al futbolista, además de Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo del Barça, informa EFE.

El conflicto sigue en el mismo punto, en el que el Barcelona remite a la cláusula de rescisión de 700 millones que, según su interpretación, consta en el contrato que une a las dos partes. Hasta ahora, el club ha defendido que solo se reuniría con los representantes del argentino para una ampliación del contrato que finaliza al término de la temporada 2020-21. De hecho, en la cumbre de este miércoles le ha ofrecido una renovación por dos años.

"Lo veo difícil"

La otra parte defiende que el pacto entre jugador y club establecía que esa cláusula carecía de validez a partir de esta campaña, según adelantó Sique Rodríguez en 'El Larguero'.

Jorge Messi partió este martes de Rosario con destino a Barcelona para tratar de desbloquear la situación de su hijo en la crisis abierta tras el burofax en el que comunicaba al club su deseo de salir inmediatamente de la entidad. En declaraciones a Deportes Cuatro, este mediodía aseguraba que veía "difícil" que el delantero pudiera continuar en el club.

Mensaje del eterno rival

Sergio Ramos ha sido preguntado hoy por la situación de Messi en la rueda de prensa que ha dado como capitán de la selección española. "Messi se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo está haciendo de la mejor manera para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores. Nos gustaría que siguiera aquí", aseguró.

