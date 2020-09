"Ya no tienes que compartir, olvida todo lo que te he dicho": el vídeo viral sobre el primer día de colegio

Después de meses y meses trabajando desde sus hogares, reconvertidos en aulas improvisadas durante el confinamiento para hacer frente a la crisis de la COVID-19, los niños y niñas vuelven al cole. En primer lugar, los alumnos de entre 0 y 3 años de la Comunidad de Madrid y Navarra, quienes comenzarán a ir a clase a partir del próximo viernes, 4 de septiembre, entre un gran número de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la vuelta a las aulas de forma segura.

A tan solo unas horas del inicio de las clases en varias regiones del país, las dudas sobre cómo gestionar el día a día se multiplican. No solo entre el profesorado, sino entre los padres y madres de los niños que todavía no tienen demasiado claro cómo se desarrollará la nueva normalidad en las aulas. Esto ha llevado a muchas personas a imaginarse cómo será el primer día entre los niños y las niñas durante el primer día de la vuelta al cole y qué medidas tomarán para hacer frente a la COVID-19.

"Ya no hay que compartir, olvídate de todo lo que te he dicho, no compartas con nadie"

Entre ellas la actriz Charo Urbano, quien ha compartido un vídeo en las diferentes redes sociales mediante el que transporta a todos los padres y madres al primer día de clase. En primer lugar, la protagonista del vídeo reconoce que está muy tranquila ante el primer día de colegio: "Yo confío". Sin embargo, detrás de las cámaras, la madre muestra la cara opuesta de la moneda. Mientras los niños están en el recreo, la madre no para de gritar a su hijo Carlitos para que se ponga bien la mascarilla: "Carlitos, ponte la mascarilla por encima de la nariz, ya te lo he dicho".

Después de pedirle a su hijo que cuide de su hermana Tamara, la madre le pide a una de sus compañeras de clase que no se acerque tanto a ella: "Niña hija, échate para un lado y déjate de besos". Mientras sigue viendo cómo juegan sus hijos, la protagonista del vídeo le pide que no comparta el zumo con su amiga: "Ya no hay que compartir, olvídate de todo lo que te he dicho, no compartas con nadie". Y, como no podía ser de otra manera, no para de pedirles que se pongan la mascarilla y que se laven las manos con el gel hidroalcohólico.

El día a día en las aulas, según Omayra Cazorla

Por otro lado, la artista canaria Omayra Cazorla nos cómo será el día a día en las aulas y fuera de ellas. Todo ello a través de un vídeo en el que los distintos padres y madres compartirán todo tipo de anécdotas con los profesores y profesoras en las que la mascarilla será una de las grandes protagonistas. Desde la madre de Carla, que buscará un cambio de sitio para el niño que para de jugar con la gomilla de la mascarilla de su hija, hasta la de Carlos, que se pondrá en contacto con la profesora para explicarle que Pablo le ha robado la mascarilla a su hijo: "Por favor, hablen con su familia".

En esta nueva normalidad, la cómica contempla la posibilidad de que los padres y madres se unan a través del grupo de WhatsApp de clase para establecer mascarillas iguales para todos con el fin de que no exista de discriminación. También que algún niño falte al colegio porque se ha hecho algún rasponazo en la cara con la mascarilla o que una niña acuda enferma al mismo ante la imposibilidad de quedarse en casa: "Si tú ves que va a peor la metes en el baño, en un cuarto o lo que quieras porque no tengo con quién dejarla, soy madre soltera. Me la metes para allí que me tengo que ir a trabajar". En definitiva, todo tipo de escenarios en los que la mascarilla y las medidas de seguridad para hacer frente a la COVID-19 se convierten en las grandes protagonistas.